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Юрген Клопп чуть не подрался с болельщиком: ссора возникла из-за Энди Робертсона

6 марта 2023 09:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп чуть не подрался с болельщиком во время матча Ливерпуль — МЮ
Энди Робертсон пострадал после столкновения с болельщиком "красных"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. В одном из неигровых эпизодов поединка хозяева поля едва не потеряли из-за травмы Энди Робертсона. 

Болельщик "красных" выбежал на поле и столкнулся с защитником, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Ливерпуль" перед собственными болельщиками на стадионе "Энфилд" поиздевался над "Манчестер Юнайтед" в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" были разгромлены в дерби со счетом 7:0. По дублю сделали Коди Гакпо, Мохаммед Салах и Дарвин Нуньес, еще один гол забил Роберто Фирмино. 

Как Робертсон получил травму

После финального гола в ворота "Манчестер Юнайтед" футболист "Ливерпуля" активно поздравляли друг друга. Эмоции болельщиков на стадионе тоже достигли критической точки. Один из фанов сумел вырваться на поле. Он проехался по газону на коленях и приземлился на ногу Энди Робертсону. Защитник "Ливерпуля" схватился за лодыжку, есть риск травмы. 

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Болельщика быстро увели с поля подоспевшие стюарды. Они прошли мимо главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, который в ярости едва не набросился на зрителя. В "Ливерпуле" до сих пор много травмированных игроков. Потеря Энди Робертсона не входила в планы тренерского штаба "Ливерпуля". 

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Свой следующий матч "красные" сыграют 11 марта на выезде с "Борнмутом". Уже 15 марта "Ливерпулю" предстоит" ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". 

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