Юрген Клопп мало не побився з уболівальником під час матчу Ліверпуль — МЮ

Енді Робертсон постраждав після зіткнення з уболівальником "червоних"

У матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:0. В одному з неігрових епізодів поєдинку господарі поля ледь не втратили через травму Енді Робертсон.

Вболівальник "червоних" вибіг на поле і зіткнувся із захисником, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Ліверпуль" перед власними вболівальниками на стадіоні "Енфілд" знущався з "Манчестер Юнайтед" у рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" були розгромлені у дербі з рахунком 7:0. По дублю зробили Коді Гакпо, Мохаммед Салах та Дарвін Нуньєс, ще один гол забив Роберто Фірміно.

Як Робертсон отримав травму

Після фінального голу у ворота "Манчестер Юнайтед" футболіст "Ліверпуля" активно вітав один одного. Емоції вболівальників на стадіоні також досягли критичної точки. Один із фанів зумів вирватися на поле. Він проїхався газоном на колінах і приземлився на ногу Енді Робертсону. Захисник "Ліверпуля" схопився за кісточку, є ризик травми.

Вболівальника швидко вивели з поля стюарди, що настигли. Вони пройшли повз головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа, який люто ледь не накинувся на глядача. У "Ліверпулі" досі багато травмованих гравців. Втрата Енді Робертсона не входила до планів тренерського штабу "Ліверпуля".

Свій наступний матч "червоні" зіграють 11 березня на виїзді із "Борнмутом". Вже 15 березня "Ліверпулю" чекає матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".