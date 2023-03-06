Неймар не зіграє цього сезону через суперечливе рішення

Зіркове атакуюче тріо французького суперклубу стало дуетом

Один із лідерів французького "ПСЖ" Неймар вибув до кінця сезону 2022/2023. Бразилець не зможе допомогти команді Крістофа Галтьє як мінімум до літа цього року.

Неймар вирішив погодитися на складну операцію, повідомляє L'Equipe.

Ще 19 лютого 31-річний Неймар потрапив до лазарету через травму зв'язок гомілковостопного суглоба в матчі проти "Лілля". Він пропустив поєдинки проти "Марселя" (3:0) та "Нанта" (4:2).

Що вирішив Неймар?

Передбачалося, що бразилець зможе одужати до матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". У цьому поєдинку "ПСЖ" потрібна лише перемога, але її доведеться завоювати без одного з лідерів команди.

Неймар вирішив погодитися на операцію. Термін відновлення після такої процедури може тривати до п'яти місяців. Це означає, що бразилець вже не вийде на поле у сезоні 2022/2023, у якому він відіграв за "ПСЖ" 29 матчів у всіх турнірах. На рахунку Неймара 18 голів та 17 результативних передач.

Нагадаємо, Неймар може взагалі більше не зіграти за "ПСЖ". Між ним та лідером команди Кіліаном Мбаппе виник серйозний конфлікт.