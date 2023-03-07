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Стала известна зарплата лидера сборной Украины по футболу: цифры впечатляют

7 марта 2023 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андрей Ярмоленко отказался от части зарплаты ради своей мечты
Известный футболист согласился на понижение зарплаты
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.

Опубликованные данные демонстрируют, что он потерял в деньгах после перехода в клуб "Аль-Айн", сообщает портал Salary Sport

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33-летний украинский футболист зарабатывает в ОАЭ 37 тысяч евро в неделю. В год у Андрея Ярмоленко выходит 1,93 млн евро. 

Андрей Ярмоленко

Сколько зарабатывает Андрей Ярмоленко

Для сравнения, в английском "Вест Хэме", где украинский футболист выступал до переезда в ОАЭ, его зарплата была в три раза выше. В киевском "Динамо" Андрей Ярмоленко зарабатывал примерно столько же, хотя в последние сезоны его зарплата выросла. 

В сезоне 2022/2023 Андрей Ярмоленко отыграл за "Аль-Айн" 22 поединка во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Если в начале сезона болельщики и эксперты его критиковали, то сейчас считают одним из лидеров команды. 

Ранее Ярмоленко признавался, что мечтает сыграть в составе сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Ради этого ему необходима стабильная игровая практика. Футболист решил этот вопрос с помощью перехода в "Аль-Айн". 

Напомним, известный боксер Александр Усик рассказал правду о войне в Украине и обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. 

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