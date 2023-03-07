Андрей Ярмоленко отказался от части зарплаты ради своей мечты

Стала известна зарплата лидера сборной Украины по футболу: цифры впечатляют
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.
Опубликованные данные демонстрируют, что он потерял в деньгах после перехода в клуб "Аль-Айн", сообщает портал Salary Sport.
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33-летний украинский футболист зарабатывает в ОАЭ 37 тысяч евро в неделю. В год у Андрея Ярмоленко выходит 1,93 млн евро.
Сколько зарабатывает Андрей Ярмоленко
Для сравнения, в английском "Вест Хэме", где украинский футболист выступал до переезда в ОАЭ, его зарплата была в три раза выше. В киевском "Динамо" Андрей Ярмоленко зарабатывал примерно столько же, хотя в последние сезоны его зарплата выросла.
В сезоне 2022/2023 Андрей Ярмоленко отыграл за "Аль-Айн" 22 поединка во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Если в начале сезона болельщики и эксперты его критиковали, то сейчас считают одним из лидеров команды.
Ранее Ярмоленко признавался, что мечтает сыграть в составе сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Ради этого ему необходима стабильная игровая практика. Футболист решил этот вопрос с помощью перехода в "Аль-Айн".
Напомним, известный боксер Александр Усик рассказал правду о войне в Украине и обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи.