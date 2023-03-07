Андрей Ярмоленко отказался от части зарплаты ради своей мечты

Известный футболист согласился на понижение зарплаты

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.

Опубликованные данные демонстрируют, что он потерял в деньгах после перехода в клуб "Аль-Айн", сообщает портал Salary Sport.

33-летний украинский футболист зарабатывает в ОАЭ 37 тысяч евро в неделю. В год у Андрея Ярмоленко выходит 1,93 млн евро.

Сколько зарабатывает Андрей Ярмоленко

Для сравнения, в английском "Вест Хэме", где украинский футболист выступал до переезда в ОАЭ, его зарплата была в три раза выше. В киевском "Динамо" Андрей Ярмоленко зарабатывал примерно столько же, хотя в последние сезоны его зарплата выросла.

В сезоне 2022/2023 Андрей Ярмоленко отыграл за "Аль-Айн" 22 поединка во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Если в начале сезона болельщики и эксперты его критиковали, то сейчас считают одним из лидеров команды.

Ранее Ярмоленко признавался, что мечтает сыграть в составе сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Ради этого ему необходима стабильная игровая практика. Футболист решил этот вопрос с помощью перехода в "Аль-Айн".

Напомним, известный боксер Александр Усик рассказал правду о войне в Украине и обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи.