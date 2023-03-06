Руслан Ротань рассказал, кто сыграет за сборную Украины против Англии

В списке нового тренера оказалось 26 футболистов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань объявил список футболистов, которые отправятся в Великобританию.

Новый наставник национальной команды вызвал 26 игроков, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Руслан Ротань будет выполнять обязанности главного тренера сборной Украины как минимум до конца марта. В этом месяце "сине-желтые" сыграют на выезде товарищеский матч против сборной Англии. Известно, кто может принять участие в этом поединке.

Заявка сборной Украины Ротаня

Состав сборной Украины

вратари — Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба — "Шахтер" Донецк);

защитники — Александр Караваев ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба — "Днепр-1" Днепр);

полузащитники — Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша);

форварды — Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Помимо этого был составлен еще один список. В него вошли футболисты, которые могут получить вызов в сборную Украины в случае травмы кого-то из 26 игроков основного списка.

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба — "Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Сборная Украины начнет сбор 20 марта в Лондоне. Шесть дней спустя она сыграет на "Уэмбли" против сборной Англии Гарета Саутгейта.

Напомним, главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о кадровой ситуации в своей команде накануне первого матча 1/8 Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом".