Руслан Ротань розповів, хто зіграє за збірну України проти Англії

У списку нового тренера опинилося 26 футболістів

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які вирушать до Великобританії.

Новий наставник національної команди викликав 26 гравців, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Руслан Ротань виконуватиме обов'язки головного тренера збірної України як мінімум до кінця березня. Цього місяця "синьо-жовті" зіграють на виїзді товариський матч проти збірної Англії. Відомо, хто може взяти участь у цьому поєдинку.

Заявка збірної України Ротаня

Склад збірної України

воротарі — Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — "Шахтар" Донецьк);

захисники — Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь (" Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро);

півзахисники — Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща);

форварди — Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Крім цього, було складено ще один список. До нього увійшли футболісти, які можуть отримати виклик до збірної України у разі травми одного з 26 гравців основного списку.

Резервний список

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (всі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Збірна України розпочне збір 20 березня у Лондоні. Через шість днів вона зіграє на "Вемблі" проти збірної Англії Гарета Саутгейта.

Нагадаємо, головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич розповів про кадрову ситуацію у своїй команді напередодні першого матчу 1/8 Ліги Європи з нідерландським "Феєнордом".