Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Руслан Ротань назвав футболістів, яких викликав до збірної України на матч із Англією arrow

Руслан Ротань назвав футболістів, яких викликав до збірної України на матч із Англією

6 березня 2023 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Руслан Ротань розповів, хто зіграє за збірну України проти Англії
У списку нового тренера опинилося 26 футболістів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які вирушать до Великобританії.

Новий наставник національної команди викликав 26 гравців, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Читайте також:

Руслан Ротань виконуватиме обов'язки головного тренера збірної України як мінімум до кінця березня. Цього місяця "синьо-жовті" зіграють на виїзді товариський матч проти збірної Англії. Відомо, хто може взяти участь у цьому поєдинку.

Руслан Ротань

Заявка збірної України Ротаня

Склад збірної України

  • воротарі — Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — "Шахтар" Донецьк);
  • захисники — Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь (" Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро);
  • півзахисники — Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща);
  • форварди — Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Крім цього, було складено ще один список. До нього увійшли футболісти, які можуть отримати виклик до збірної України у разі травми одного з 26 гравців основного списку.

Михайло Мудрік та Артем Довбик

Резервний список

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (всі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Збірна України розпочне збір 20 березня у Лондоні. Через шість днів вона зіграє на "Вемблі" проти збірної Англії Гарета Саутгейта.

Нагадаємо, головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич розповів про кадрову ситуацію у своїй команді напередодні першого матчу 1/8 Ліги Європи з нідерландським "Феєнордом".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

15:41 Підрозділ, у якому служив загиблий на кордоні з Білоруссю боєць ТРО, перемістили під Бахмут: нові подробиці

15:41 Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня

Новина з фото

15:34 Білл Гейтс вперше став дідусем: хто потішив мільярдера

15:11 Українців попередили про затримки з пропуском на кордоні: що трапилося

15:09 Турецька опозиція переживає кризу: для протистояння Ердогану хочуть залучати мерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:00 Березень ще не потішить теплом: прогноз погоди на завтра

14:56 ​​​​​​​Всього тиждень — і "очі" для ЗСУ готові: українці зібрали кошти на дрони-розвідники

14:47 Росіяни на порозі взяття Бахмута: CNN назвав головну перевагу, яку дала Україні оборона міста

14:43 "Це буде найсумнішим днем в історії ООН": Кислиця закликав не дозволяти рф голосувати у Радбезі

14:39 Дружина Бекхема показала фото дорослих синів: на кого вони схожі

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Новина з відео

11:37 "Мій товстун": Ріанна показала засмученого сина та пояснила, чому він плаче

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати й сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

Новина з відео

23:00 Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

Новина з відео

22:40 Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

Новина з відео

22:10 "Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф

Новина з відео

21:20 Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

Актуальне по темі

None 6 Березень 15:41

Підрозділ, у якому служив загиблий на кордоні з Білоруссю боєць ТРО, перемістили під Бахмут: нові подробиці

None 6 Березень 14:41

Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня

None 6 Березень 15:33

Білл Гейтс вперше став дідусем: хто потішив мільярдера

None 6 Березень 15:11

Українців попередили про затримки з пропуском на кордоні: що трапилося

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB