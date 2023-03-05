Руслан Ротань хочет выйти на Олимпийские игры-2024

Тренер сборной Украины Руслан Ротань об Олимпийских играх-2024: "Будем стремиться к этому"
Перед Русланом Ротанем в этом году стоит трудная задача. Он возложил на себя ответственность в виде трех должностей: тренера молодежной сборной, тренера "Александрии", а теперь еще и исполняющего обязанности тренера национальной сборной. При этом сам специалист говорит, что хочет попасть на Олимпийские игры в Париже.
Об этом наставник сообщил в фильме "Игра несгибаемых" .
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"Мы не имели права провалить отбор к Евро-2023, были мотивированы. Хотели хотя бы на футбольном поле принести какую-то радость для нашей страны. Мы знали, что за нами следят находящиеся на передовой воины в окопах. Олимпиада? Мы все где-то в мыслях ее носим. Очень хотим стать первой командой, которая вышла на Олимпийские игры. Поэтому будем стремиться к этому" , - сказал Ротань.
Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы стартует 21 июня. Соперниками сине-желтых на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия. Три лучших команды Евро-2023 получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.
Руслан Ротань также получил должность и. главного тренера в составе национальной команды Украины по футболу и выведет сборную на отборочный поединок на чемпионат Европы-2024 против Англии 26 марта.
После официального объявления о своем назначении вождь заявил, что горд тем, что ему доверили место наставника главной украинской команды по футболу, хоть и на время. Он благодарен украинским защитникам, которым действительно тяжело на передовой, а команде ничего не боятся за предстоящий матч с Англией.
"ВСУ труднее на фронте, чем нам - нужно подготовиться и сыграть. В то же время команде нужно с ответственностью подойти к подготовительному процессу", — отметил тренер.
В тренерский штаб Ротаня вошли такие специалисты, как Сергей Кравченко (ассистент наставника), Евгений Барышников вместе с Иваном Баштовым ответственны за физическую подготовку команды, коучем голкиперов стал Виталий Рева, а Евгений Гресь вместе с Владимиром Лазаренко работают тренерами-аналитиками.
Кроме того, напомним, что Ротань связан контрактом с ФК "Александрия". На вопрос, как совмещать все 3 должности, он ответил, что сейчас у него достаточно энергии и имеет свободное время, когда он может переключаться. А также не стоит забывать и о помощниках, умеющих работать с командами и делающих это на хорошем уровне.
"Спим мало, но это должно пойти в пользу футбола Украины", — уверен Руслан Ротань
Добавим, что Руслан Ротань будет временно возглавлять "сине-желтых", пока УАФ не согласует контракт с Сергеем Ребровым.
Очередной день 16-го тура УПЛ принес сразу сенсацию в виде поражения киевского "Динамо" дома от "Ингульца", а также 2 результата, где также предсказать было трудно. Лидер "Днепр-1" не сумел победить на выезде команду зоны еврокубков "Александрию", а аутсайдер "Черноморец" одолел в Ровно середняка "Верес".