Поразка "Динамо", втрата очок лідера "Дніпро-1" та перемога "Чорноморця" на виїзді

Матчі суботи в УПЛ подарували кілька несподіванок

Черговий день 16-го туру УПЛ приніс одразу сенсацію у вигляді поразки київського "Динамо" вдома від "Інгульця", а також 2 результати, де також результат передбачити було важко. Лідер "Дніпро-1" не зумів перемогти на виїзді команду зони єврокубків "Олександрію", а аутсайдер “Чорноморець” здолав у Рівне середняка "Верес".

Огляд суботніх матчів УПЛ в матеріалі Новини.LIVE

Перша головна сенсація "весняного" футболу в Україні сталась на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського. Кияни без травмованих основних воротарів Бущана та Бойко вдома поступились команді Сергія Ковальця.

Підопічним Луческу не вистачало нестандартних дій та швидкості в атаці. А от гості знайшли ключик до воріт суперника. Сітало виграв боротьбу у Дячука, віддав на Козака, а той без проблем переграв Нещерета. Ще до перерви гості забили вдруге. Після прострілу Клименка відзначився Одарюк - 2:0.

У другій половині зустрічі кияни контролювали м'яч, але вони грали одноманітно і без швидкості. Проти "Інгульця", який вдало зіграв у захисті нападники "Динамо" нічого вигадати не зуміли. Після матчу тренер "Динамо" Луческу критикував суддівство Монзуль, але з такою грою про чемпіонство можна забути.

Динамо — Інгулець 0:2

Голи: Козак, 12, Осипенко, 44

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук, Шепелєв (Беніто, 86) — Волошин (Царенко, 46), Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат (Лонвейк, 70).

Інгулець: Паламарчук — Нагієв (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков — Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак — Сітало (Марусич, 87).

Попередження: Лонвейк — Смоляков.

Центральним протистоянням туру став матч лідера "Дніпро-1" проти команди головного тренера збірної Руслана Ротаня "Олександрії". Напередодні гості зіграли в ще одну результативну нічию із "Металістом 1925" (3:3), а дніпряни минулого тижня не зуміли пройти АЕК в Лізі Конференцій.

В середені першого тайму рахунок відкрили фаворити – Бланко скористався рикошетом від ноги Рибалки. Але господарі доволі швидко рахунок зрівняли – Мустафаєв красиво обіграв суперника та влучив у ворота.

У другому таймі було оголошено повітряну тривогу й команди на півгодини пішли в укриття. Після повернення дніпряни швидко забили – Бабенко однією передачею вивів Довбика на побачення з кіпером суперника, який без проблем реалізував свій момент.

Але "Олександрія" все є таки зуміли врятувати нічию під завісу матчу. Передача Мірошніченка з правого флангу до штрафного на Кожушка, якого не встиг накрити Валеф стрибком у ноги, далі пас Цурікова на Мустафаєва – 2:2. Й лідер втрачає очки.

Олександрія — Дніпро-1 2:2

Голи: Мустафаєв, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Копина (Цуріков, 69) — Мустафаєв, Михайленко (Ковалець, 68), Рибалка (Сігеєв, 82) — Калітвінцев (Кулаков, 69), Кобзар (Кожушко, 56), Третьяков.

Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Когут, 46), Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок (Танчик, 89), Бланко (Назаренко, 82) — Довбик (Підлепенець, 80).

Попередження: Кулаков, Мірошніченко — Сарапій

"Чорноморець" провів взимку чимало змін й це почало приносити результат. У грі з “Вересом” на виїзді рахунок було відкрито на 14 хвилині зусиллями Зігі Бадібанги, але потім на 61 хвилині господарі поля відігралися після голу у виконанні Олександра Маткобожика.

Перемогу команді Романа Григорчука приніс забитий м'яч Данила Алефіренко на 76 хвилині, а на третій компенсованій хвилині Олександр Гладкий реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок 3:1 на користь "моряків".

Верес — Чорноморець 1:3

Голи: Маткобожик, 61 — Бадібанга, 14, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3 (з пенальті).

Верес: Когут — Гагун, Курко, Маткобожик, Балан — Кльоц, Кучеров — Шарай (Лебеденко, 73) — Пасіч, Дахновський (Блізніченко, 73), Гайдучик (Шестаков, 73).

Чорноморець: Непогодов — Брагару, Гучек, Салюк, Путря — Кузик (Демченко, 81), Васильєв, Політило (Авагімян, 81) — Шторгін (Алефіренко, 73), Бадібанга, Юсов (Гладкий, 89).

Попередження: Пасіч, Кльоц, Шарай, Маткобожик — Путря.

Українська Прем’єр-ліга вийшла з зимових канікул двома перенесеними матчами, але повноцінно перший весняний тур розпочався лише у п’ятницю. Відкривати 16-й тур було довірено "Кривбасу" та "Колосу".