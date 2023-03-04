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Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

4 березня 2023 10:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кривбас мінімально переграв Колос
Друге коло сезону УПЛ офіційно стартувало у Кривому Розі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська Прем’єр-ліга вийшла з зимових канікул двома перенесеними матчами, але повноцінно перший весняний тур розпочався лише у п’ятницю. Відкривати 16-й тур було довірено "Кривбасу" та "Колосу".

Про те що команди подарували цікавий, але не результативний двобій у матеріалі Новини.LIVE.

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Юрій Вернидуб несподівано залишив у запасі одного з кращих бомбардирів команди Дебелка, замість якого вийшов молодий Устименко. Також несподіваним став вихід Микитишина замість очікуваних Задераки або Луньова.

Ярослав Вишняк вирішив грати у 2 нападники. Дуету форвардів Лисенко-Безбородько мав допомагати Смирний. Болбат з Оріховським більш тяжіли до флангів, а Богданов грав ближче до лінії захисту.

В першому таймі згадати можна лише два сейви Волинця після ударів Татаркова на 6-й та 13-й хвилинах. Також був постріл Хомченовського на 22-й хвилині – над поперечиною.

"Колос" до перерви відповів тільки випадом на 17-й хвилині, який завершував Смирний. Однак півзахисник не влучив у ворота. Плюс на першій доданій хвилині був провал у півзахисників "Кривбасу", який завершився тим, що Оріховський набіг другим темпом і пробив, але м’яч пройшов над поперечиною.

У другому таймі все почалося з двох небезпечних моментів, які одразу створив "Колос". Кравченко підключився до атаки, отримав скидку від Лисенка, але не влучив в дальній кут. Потім вже Лисенко міг забивати, проте не переграв Сарнавського один в один.

Далі включився вже "Кривбас". З 56-ї по 60-ту хвилини двічі міг забивати Микитишин. У другому моменті лише гарна реакція воротаря допомогла "Колосу" перевести на кутовий. Хоча вже після подачі з корнеру господарі все ж повели у рахунку. Микитишин подав, а Вернидуб, продавивши Гончаренка, переправив головою м’яч у ворота. 

"Кривбас" піднявся на шосте місце у таблиці та взяв реванш за фіаско у першому турі й тепер має п'ять перемог в останніх шести іграх УПЛ

"Кривбас" - "Колос" – 1:0

Гол: Віталій Вернидуб 60

"Кривбас": Богдан Сарнавський, Тимур Стецков, Ріфет Капіч, Дмитро Хомченовський, Микита Татарков, Данило Безкоровайний, Віталій Вернидуб, Денис Устименко (Роман Дебелко 81), Артур Микитишин (Максим Задерака 81), Володимир Якимець, Євген Банада

"Колос": Євген Волинець, Роман Гончаренко, Володимир Лисенко (Євген Ісаєнко 64), Євген Смирний (Сергій Мякушко 77), Павло Оріховський, Микита Кравченко, Денис Безбородько, Владислав Ємець, Сергій Чоботенко, Сергій Болбат (Олег Ільїн 77), Андрій Богданов (Вадим Мілько 64)

Попередження: Данило Безкоровайний 57 – Андрій Богданов 12, Роман Гончаренко 67, Микита Кравченко 74

Лідер СК "Дніпро-1" Олександр Піхальонок прокоментував шанси своєї команди на перемогу в українській Прем'єр-лізі.

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