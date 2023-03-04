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Старт второго круга УПЛ: Вернидуб-младший принес победу "Кривбассу" над "Колосом"

4 марта 2023 10:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кривбасс минимально переиграл Колосс
Второй круг сезона УПЛ официально стартовал в Кривом Роге.
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская Премьер-лига вышла с зимних каникул двумя перенесенными матчами, но полноценный первый весенний тур начался только в пятницу. Открывать 16-й тур было доверено "Кривбассу" и "Колосу".

О том, что команды подарили интересный, но не результативный поединок в материале Новини.LIVE.

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Юрий Вернидуб неожиданно оставил в запасе одного из лучших бомбардиров команды Дебелка, вместо которого вышел молодой Устименко. Также неожиданным стал выход Микитишина вместо ожидаемых Задераки или Лунева.

Ярослав Вишняк решил играть в 2 нападающих. Дуэту форвардов Лысенко-Безбородько должен помогать Смирный. Болбат с Ореховским более тяготели к флангам, а Богданов играл ближе к линии защиты.

В первом тайме упомянуть можно только два сейва Волынца после ударов Татаркова на 6-й и 13-й минутах. Также был выстрел Хомченовского на 22-й минуте – над перекладиной.

"Колос" до перерыва ответил только выпадающим на 17-й минуте, который завершал Смирный. Однако полузащитник не попал в ворота. Плюс на первой добавленной минуте был провал у полузащитников "Кривбасса", завершившийся тем, что Ореховский набежал вторым темпом и пробил, но мяч прошел над перекладиной.

Во втором тайме все началось с двух опасных моментов, которые сразу создал "Колос". Кравченко подключился к атаке, получил скидку от Лысенко, но не попал в дальний угол. Потом уже Лысенко мог забивать, но не переиграл Сарнавского один в один.

Дальше включился уже "Кривбасс". С 56-й по 60-ю минуты дважды мог забивать Микитишин. Во втором моменте только хорошая реакция вратаря помогла "Колосу" перевести на угловой. Хотя уже после подачи из корнера хозяева все же повели в счете. Никитишин подал, а Вернидуб, продавив Гончаренко, переправил головой мяч в ворота.

"Кривбасс" поднялся на шестое место в таблице и взял реванш за фиаско в первом туре и теперь имеет пять побед в последних шести играх УПЛ

"Кривбасс" - "Колос" – 1:0

Гол: Виталий Вернидуб 60

"Кривбасс": Богдан Сарнавский, Тимур Стецков, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Даниил Безкоровайный, Виталий Вернидуб, Денис Устименко (Роман Дебелко 81), Артур Микитишин (Максим Задерака 81), Владимир Якимец,

"Колос": Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 64), Евгений Смирный (Сергей Мякушко 77), Павел Ориховский, Никита Кравченко, Денис Безбородько, Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат (Олег Ильин, 77), Богданов (Вадим Милько 64)

Предупреждение: Даниил Безкоровайный 57 – Андрей Богданов 12, Роман Гончаренко 67, Никита Кравченко 74

Лидер СК "Днепр-1" Александр Пихаленок прокомментировал шансы своей команды на победу в украинской Премьер-лиге .

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