Пихальонок оцінив шанси СК Дніпро-1 перемогти в УПЛ

Піхальонок оцінив шанси СК "Дніпро-1" виграти чемпіонат України
Лідер СК "Дніпро-1" Олександр Піхальонок прокоментував шанси своєї команди на перемогу в українській Прем'єр-лізі.
Молодий футболіст запевнив, що команда Олександра Кучера готова продовжити боротьбу за титул, повідомляє FanDay.
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"Дніпро-1" виграв перше коло чемпіонату України цього сезону, обігнавши донецький "Шахтар" на п'ять очок у турнірній таблиці. Турнір уже відновлено, і у команді Олександра Кучера розраховують завершити його на першому місці.
"Не можу сказати, що прямо якийсь тиск присутній. Просто ми робитимемо те, що робили в першому колі: у кожному матчі доводити, що ми не дарма знаходимося на першому місці. Ми хочемо виграти цього сезону в УПЛ, прикладатимемо всі сили для цього", — розповів Олександр Піхальонок.
Вирішальний трансфер
25-річний півзахисник не шкодує, що кілька років тому приєднався до "Дніпро-1". Це дозволило йому отримати регулярну ігрову практику та боротися за трофеї у статусі одного з лідерів команди.
"Я переходив у "Дніпро-1" спочатку в оренду на пів року. Потім клуб із Дніпра запропонував мене викупити. Почали домовлятися з "Шахтарем". Ціна влаштувала, та й не заперечував стати гравцем "Дніпра-1" на повноцінній основі. Ось так все і зрослося. Сподіваюся, що ми разом з "Дніпром-1" досягатимемо успіхів і радітимемо їм", — заявив Олександр Піхальонок.
Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.