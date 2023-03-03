Пихальонок оцінив шанси СК Дніпро-1 перемогти в УПЛ

Лідери Прем'єр-ліги не відчувають психологічного тиску

Лідер СК "Дніпро-1" Олександр Піхальонок прокоментував шанси своєї команди на перемогу в українській Прем'єр-лізі.

Молодий футболіст запевнив, що команда Олександра Кучера готова продовжити боротьбу за титул, повідомляє FanDay.

"Дніпро-1" виграв перше коло чемпіонату України цього сезону, обігнавши донецький "Шахтар" на п'ять очок у турнірній таблиці. Турнір уже відновлено, і у команді Олександра Кучера розраховують завершити його на першому місці.

"Не можу сказати, що прямо якийсь тиск присутній. Просто ми робитимемо те, що робили в першому колі: у кожному матчі доводити, що ми не дарма знаходимося на першому місці. Ми хочемо виграти цього сезону в УПЛ, прикладатимемо всі сили для цього", — розповів Олександр Піхальонок.

Вирішальний трансфер

25-річний півзахисник не шкодує, що кілька років тому приєднався до "Дніпро-1". Це дозволило йому отримати регулярну ігрову практику та боротися за трофеї у статусі одного з лідерів команди.

"Я переходив у "Дніпро-1" спочатку в оренду на пів року. Потім клуб із Дніпра запропонував мене викупити. Почали домовлятися з "Шахтарем". Ціна влаштувала, та й не заперечував стати гравцем "Дніпра-1" на повноцінній основі. Ось так все і зрослося. Сподіваюся, що ми разом з "Дніпром-1" досягатимемо успіхів і радітимемо їм", — заявив Олександр Піхальонок.

Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.