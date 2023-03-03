Пихаленок оценил шансы СК Днепр-1 победить в УПЛ

Лидеры Премьер-лиги не испытывают психологического давления

Лидер СК "Днепр-1" Александр Пихаленок прокомментировал шансы своей команды на победу в украинской Премьер-лиге.

Молодой футболист заверил, что команда Александра Кучера готова продолжить борьбу за титул, сообщает FanDay.

"Днепр-1" выиграл первый круг чемпионата Украины в этом сезоне, обогнав донецкий "Шахтер" на пять очков в турнирной таблице. Турнир уже возобновлен, и в команде Александра Кучера рассчитывают завершить его на первом месте.

"Не могу сказать, что прямо какое-то давление присутствует. Просто мы будем делать то, что делали в первом круге: в каждом матче доказывать, что мы не зря находимся на первом месте. Мы хотим выиграть в этом сезоне в УПЛ, будем прикладывать все силы для этого", — рассказал Александр Пихаленок.

Судьбоносный трансфер

25-летний полузащитник не жалеет о том, что несколько лет назад присоединился к "Днепр-1". Это позволило ему получить регулярную игровую практику и бороться за трофеи в статусе одного из лидеров команды.

"Я переходил в "Днепр-1" сначала в аренду на полгода. Потом клуб из Днепра предложил меня выкупить. Начали договариваться с "Шахтером". Цена устроила, да и не возражал стать игроком "Днепра-1" на полноценной основе. Вот так все и срослось. Надеюсь, что мы вместе с "Днепром-1" будем достигать успехов и радоваться им", — заявил Александр Пихаленок.

Напомним, накануне украинский полузащитник Руслан Малиновский не спас "Марсель" от поражения в четвертьфинале Кубка Франции. Хавбек отметился ударом в перекладину и досрочно ушел с поля.