Пихаленок оценил шансы СК Днепр-1 победить в УПЛ

Пихаленок оценил шансы СК "Днепр-1" выиграть чемпионат Украины
Лидер СК "Днепр-1" Александр Пихаленок прокомментировал шансы своей команды на победу в украинской Премьер-лиге.
Молодой футболист заверил, что команда Александра Кучера готова продолжить борьбу за титул, сообщает FanDay.
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"Днепр-1" выиграл первый круг чемпионата Украины в этом сезоне, обогнав донецкий "Шахтер" на пять очков в турнирной таблице. Турнир уже возобновлен, и в команде Александра Кучера рассчитывают завершить его на первом месте.
"Не могу сказать, что прямо какое-то давление присутствует. Просто мы будем делать то, что делали в первом круге: в каждом матче доказывать, что мы не зря находимся на первом месте. Мы хотим выиграть в этом сезоне в УПЛ, будем прикладывать все силы для этого", — рассказал Александр Пихаленок.
Судьбоносный трансфер
25-летний полузащитник не жалеет о том, что несколько лет назад присоединился к "Днепр-1". Это позволило ему получить регулярную игровую практику и бороться за трофеи в статусе одного из лидеров команды.
"Я переходил в "Днепр-1" сначала в аренду на полгода. Потом клуб из Днепра предложил меня выкупить. Начали договариваться с "Шахтером". Цена устроила, да и не возражал стать игроком "Днепра-1" на полноценной основе. Вот так все и срослось. Надеюсь, что мы вместе с "Днепром-1" будем достигать успехов и радоваться им", — заявил Александр Пихаленок.
Напомним, накануне украинский полузащитник Руслан Малиновский не спас "Марсель" от поражения в четвертьфинале Кубка Франции. Хавбек отметился ударом в перекладину и досрочно ушел с поля.