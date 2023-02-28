Артем Довбик возвращается в строй — в Днепре-1 назвали сроки

Стало известно, когда Артем Довбик вернется на поле
Форвард сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время снова сможет выйти на поле. В "Днепре-1" рассчитывают на бомбардира, без которого команда не смогла пробиться в 1/8 Кубка Конференций.
Повреждение футболист оказалось менее серьезным, чем казалось изначально, сообщает ТаТоТаке.
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Травма Довбика
25-летний Артем Довбик пропустил ответный матч с кипрским АЕКом из-за ушиба голеностопа. Предполагалось, что форвард пропустит несколько недель. Это новость оказалась плохой для "Днепра-1", который в ответном матче не смог забить ни одного гола АЕКу без своего ведущего игрока атаки.
Однако появилась вероятность того, что Артем Довбик успеет полностью восстановиться уже к матчу 16-го тура украинской Премьер-лиги против "Александрии", который состоится уже в эти выходные.
Перспективы "Днепра-1"
В сезоне 2022/2023 Артем Довбик забил 11 голов в 15 поединках национального первенства. К тому же он стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Конференций.
"Днепр-1" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Александра Кучера опережает донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на пять очков.
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