Артем Довбик повертається на поле — у СК Дніпро-1 назвали терміни

Лідер УПЛ розраховує на провідного бомбардира команди

Форвард збірної України Артем Довбик найближчим часом зможе знову вийти на поле. У СК "Дніпро-1" розраховують на бомбардира, без якого команда не змогла пробитися до 1/8 Кубка Конференцій.

Пошкодження футболіст виявився менш серйозним, ніж здавалося спочатку, повідомляє ТаТоТаке.

Травма Довбика

25-річний Артем Довбик пропустив матч у відповідь з кіпрським АЕКом через забиття гомілкостопу. Передбачалося, що форвард пропустить кілька тижнів. Ця новина виявилася поганою для "Дніпра-1", який у матчі-відповіді не зміг забити жодного гола АЕКу без свого провідного гравця атаки.

Однак з'явилася ймовірність того, що Артем Довбик встигне повністю відновитися вже до матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти "Олександрії", який відбудеться вже у вихідні.

Перспективи "Дніпра-1"

У сезоні 2022/2023 Артем Довбик забив 11 голів у 15 поєдинках національної першості. До того ж він став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги Конференцій.

"Дніпро-1", як і раніше, посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Олександра Кучера випереджає донецький "Шахтар" та київське "Динамо" на п'ять очок.

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