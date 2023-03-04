Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде
Очередной день 16-го тура УПЛ принес сразу сенсацию в виде поражения киевского "Динамо" дома от "Ингульца", а также 2 результата, где также предсказать было трудно. Лидер "Днепр-1" не сумел победить на выезде команду зоны еврокубков "Александрию", а аутсайдер "Черноморец" одолел в Ровно середняка "Верес".
Обзор субботних матчей УПЛ в материале Новини.LIVE.
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Первая главная сенсация "весеннего" футбола в Украине произошла на стадионе "Динамо" им. Лобановского. Киевляне без травмированных основных вратарей Бущана и Бойко дома уступили команде Сергея Ковальца.
Подопечным Луческу не хватало нестандартных действий и скорости в атаке. А вот гости нашли ключик к воротам соперника. Ситало выиграл борьбу у Дячука, отдал на Казака, а тот без проблем переиграл Нещерета. Еще до перерыва гости забили во второй раз. После прострела Клименко отличился Одарюк – 2:0.
Во второй половине встречи киевляне контролировали мяч, но играли они однообразно и без скорости. Против "Ингульца", удачно сыгравшего в защите нападающие "Динамо" ничего придумать не сумели. После матча тренер "Динамо" Луческу критиковал судейство Монзуль, но с такой игрой о чемпионстве можно забыть.
Динамо - Ингулец 0:2
Голы: Казак, 12, Осипенко, 44
Динамо Киев: Нещерет - Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак (Овчаренко, 46) - Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86) - Волошин (Царенко, 46), Буяльский, Кабаев (Гармаш, 46) - Ванат (Лонвейк, 70).
Ингулец: Паламарчук - Нагиев (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковалев, Ченбай, Смоляков - Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Казак - Ситало (Марусич, 87).
Предупреждение: Лонвейк – Смоляков.
Центральным противостоянием тура стал матч лидера "Днепр-1" против команды главного тренера сборной Руслана Ротаня "Александрии". Накануне гости сыграли еще одну результативную ничью с "Металлистом 1925" (3:3), а днепряне на прошлой неделе не сумели пройти АЭК в Лиге Конференций.
В середине первого тайма счет открыли фавориты – Бланко воспользовался рикошетом от ноги Рыбака. Но хозяева довольно быстро счет сравняли – Мустафаев красиво обыграл соперника и попал в ворота.
Во втором тайме была объявлена воздушная тревога и команды на полчаса ушли в укрытие. После возвращения днепряне быстро забили – Бабенко одной передачей вывел Довбика на свидание с кипером соперника, без проблем реализовавшего свой момент.
Но "Александрия" все-таки сумела спасти ничью под занавес матча. Передача Мирошниченко с правого фланга в штрафную на Кожушка, которого не успел накрыть Валеф прыжком в ноги, дальше пас Цурикова на Мустафаева - 2:2. И лидер теряет очки.
Александрия - Днепр-1 2:2
Голы: Мустафаев, 30, 88 - Бланко, 23, Довбык, 58
Александрия: Шевченко - Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Копина (Цуриков, 69) - Мустафаев, Михайленко (Ковалец, 68), Рыбалка (Сигеев, 82) - Калитвинцев (Кулаков, 69), Кобзарь (Кожушко, 56), Третьяков.
Днепр-1: Макс Валеф - Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Когут, 46), Бабенко - Гуцуляк, Пихалонок (Танчик, 89), Бланко (Назаренко, 82) - Довбык (Подлепенец, 80).
Предупреждение: Кулаков, Мирошниченко - Сарапий
"Черноморец" провел зимой немало изменений, и это начало приносить результат. В игре с Вересом на выезде счет был открыт на 14 минуте усилиями Зиги Бадибанги, но затем на 61 минуте хозяева поля отыгрались после гола в исполнении Александра Маткобожика.
Победу команде Романа Григорчука принес забитый мяч Данила Алефиренко на 76-й минуте, а на третьей компенсированной минуте Александр Гладкий реализовал пенальти и установил окончательный счет 3:1 в пользу "моряков".
Вереск - Черноморец 1:3
Голы: Маткобожик, 61 - Бадибанга, 14, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3 (с пенальти).
Вереск: Когут - Гагун, Курко, Маткобожик, Балан - Клец, Кучеров - Шарай (Лебеденко, 73) - Пасич, Дахновский (Близниченко, 73), Гайдучик (Шестаков, 73).
Черноморец: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Путря – Кузык (Демченко, 81), Васильев, Политило (Авагимян, 81) – Шторгин (Алефиренко, 73), Бадибанга, Юсов (Гладкий, 89).
Предупреждения: Пасич, Клец, Шарай, Маткобожик – Путря.
Украинская Премьер-лига вышла с зимних каникул двумя перенесенными матчами, но полноценный первый весенний тур начался только в пятницу. Открывать 16-й тур было доверено "Кривбассу" и "Колосу".