Николай Матвиенко может не сыграть за Шахтер против Фейеноорда

"Шахтер" столкнулся с проблемами в обороне накануне матча в Лиге Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о кадровой ситуации в своей команде накануне первого матча 1/8 Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом".

"Горняки" могут выйти на поле не в оптимальном составе, сообщает официальный сайт клуба.

Донецкий "Шахтер" одержал победу с разгромным счетом в матче чемпионата Украины по футболу и приступил к подготовке к первому поединку 1/8 Лиги Европы против "Фейеноорда". Однако украинская команда несет кадровые потери перед важным противостоянием.

"У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить. Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латераля — Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп.

Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против достойного соперника", — рассказал Игор Йовичевич.

Отсутствие опытного защитника

Наставник "Шахтера" уже изучил манеру игры "Фейеноорда". Он не сомневается в том, что "горнякам" будет сложно победить нидерландскую команду. Однако подопечные Йовичевича намерены биться с соперником с первой до последней минуты.

"У Николая Матвиенко четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к "Фейеноорду", — добавил Игор Йовичевич.

Напомним, в матче 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал важную выездную победу над "Ренном". Руслан Малиновский начал эту встречу на скамейке запасных.