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Матвиенко может не сыграть против "Фейеноорда": Йовичевич назвал причину

6 марта 2023 08:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Николай Матвиенко может не сыграть за Шахтер против Фейеноорда
"Шахтер" столкнулся с проблемами в обороне накануне матча в Лиге Европы
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о кадровой ситуации в своей команде накануне первого матча 1/8 Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом". 

"Горняки" могут выйти на поле не в оптимальном составе, сообщает официальный сайт клуба. 

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Донецкий "Шахтер" одержал победу с разгромным счетом в матче чемпионата Украины по футболу и приступил к подготовке к первому поединку 1/8 Лиги Европы против "Фейеноорда". Однако украинская команда несет кадровые потери перед важным противостоянием. 

"У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить. Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латераля — Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп.

Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого. В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против достойного соперника", — рассказал Игор Йовичевич.

Металлист 1975 — Шахтер

Отсутствие опытного защитника

Наставник "Шахтера" уже изучил манеру игры "Фейеноорда". Он не сомневается в том, что "горнякам" будет сложно победить нидерландскую команду. Однако подопечные Йовичевича намерены биться с соперником с первой до последней минуты. 

"У Николая Матвиенко четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к "Фейеноорду", — добавил Игор Йовичевич.

Напомним, в матче 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал важную выездную победу над "Ренном". Руслан Малиновский начал эту встречу на скамейке запасных. 

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