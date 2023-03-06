Марсель Малиновского одержал трудную победу — как сыграл украинец

Украинский полузащитник дважды пробил по воротам соперника

В матче 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал важную выездную победу над "Ренном". Руслан Малиновский начал эту встречу на скамейке запасных.

Украинский футболист вышел на поле во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE.

Главный тренер "Олимпика" Игор Тудор принял решение оставить украинского полузащитник Руслана Малиновского в запасе на поединок против "Ренна". Первый тайм команды отыграли на равных, но ни одна из сторон не сумела реализовать свои шансы в атаке.

Вклад Малиновского в победу "Марселя"

29-летний украинец появился на поле на 51-й минуте, и вскоре "Марсель" повел в счете. Правда, Малиновский не принял участие в голевой атаке. Ундер выполнил прострел к чужим воротам, а Колашинац не промахнулся из хорошей позиции, 0:1.

"Олимпик" довел встречу до победы, а лучшим игроком команды по версии аналитического портала WhoScores стал аргентинский защитник Леонардо Балерди. Он получил 8,0 балла. Столько же поставили автору гола Сеяду Колашинацу.

Руслан Малиновский получил оценку 6,3. Украинец дважды бил по воротам Стива Манданда, но ни разу не попал в створ. На его счету нет точных навесов и ключевых передач. Украинец семь раз потерял мяч и выиграл две верховых дуэли. Показатель точности передач Руслана составил 77% (10 из 13 точных пасов). В общей сложности Малиновский отыграл за французскую команду 12 матчей и забил два гола.

"Марсель" набрал 55 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. У "ПСЖ" 63 балла. В следующей туре "Олимпик" сыграет против "Страсбура".

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