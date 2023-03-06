Ярослава Магучих установила уникальный спортивный рекорд

Украинская легкоатлетка защитила титул чемпионки Европы

Бронзовый призер Олимпийских игр Ярослава Магучих защитила чемпионский титул в прыжках в высоту на Евро-2023 по легкой атлетике в проходящем в Стамбуле помещении. Еще одна украинская легкоатлетка попала на третье место пьедестала.

О результате украинок в материале Новини.LIVE

Украинские спортсменки в полном составе прошли квалификацию и стали тремя из восьми участниц финала. На решающем этапе соревнований Украину представляли Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

В финале Магучих с первой попытки взяла высоту 1.98 м, чего было достаточно для завоевания золотой медали. Месяц назад Ярослава в Словакии получила золото мирового легкоатлетического тура с результатом на 1 см меньше.

Представительнице Нидерландов Брит Верманн эта планка не подчинилась, и она с результатом 1.96 м стала второй.

Напомним, Магучих выиграла золото Чемпионата Европы-2022 и стала первой чемпионкой Европы по прыжкам в высоту для Украины. В 2021 году она выиграла золото на Евро в помещении в польском Торуне.

В этом сезоне для Ярославы это уже 7 побед.

Табашник с первой попытки прыгнула на 1.94 м, что позволило ей взять бронзовую награду. Левченко же эта высота подчинилась только третьей попытке. Юлия оказалась на пятом месте.

Эту медаль Екатерина посвятила маме, погибшей в результате ракетного удара россии по Харькову:

"Конечно, хочу посвятить медаль. Думаю, мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом" , – делится Табашник.

В воскресенье, 5 марта, в УПЛ было сыграно три матча и команды провели 15 голов. Почти половину забил "Шахтер" в ворота "Металлиста 1925", еще пять в перестрелке добавили "Ворскла" и "Заря", а "Движение" в Харькове победило 1:2.