Україна завоювала "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту в приміщенні на Євро
Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на Євро з легкої атлетики у приміщенні, Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки.
Про це повідомляє "Суспільне спорт".
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Що відомо
Одразу три українки — Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник — виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.
Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок. І усі змогли подолати кваліфікацію: проблеми на висоті 1.87 метра виникли у Ярослави Магучіх, проте вона змогла взяти з останньої спроби планку 1.91 м.
Для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.
У фіналі Магучіх боролася з Веерман за "золото": у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.
Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра — найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.
Стрибки у висоту (жінки): фінал
- Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м
- Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м
- Катерина Табашник (Україна) 1.94 м
- Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м
- Юлія Левченко (Україна) 1.94 м
Title defended! ✅— European Athletics (@EuroAthletics) March 5, 2023
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 reigns again in the high jump in #Istanbul2023! pic.twitter.com/heRktxbock
Нагадаємо, 12 лютого українець Євген Марусяк здобув першу для України перемогу на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна в німецькому Клінгенталі. На п’єдесталі українець випередив швейцарця та норвежця.
Також 17 січня збірна України виборола першу нагороду на Універсіаді-2023.