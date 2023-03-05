Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту в помещении на Евро

Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Екатерина Табашник

Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро по легкой атлетике в помещении, Ярослава Магучих защитила титул чемпионки.

Об этом сообщает "Суспільне спорт".

Что известно

Сразу три украинки — Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник — выступили в женских прыжках в высоту, две завоевали медали.

Украина отправилась на Евро в женских прыжках в высоту в максимальном составе из трех спортсменок. И все смогли преодолеть квалификацию: проблемы на высоте 1.87 м возникли у Ярославы Магучих, однако она смогла взять с последней попытки планку 1.91 м.

Для Екатерины Табашник это был первый в карьере Евро в помещении.

В финале Магучих боролась с Веерманом за "золото": в первой же попытке взяла планку 1.98 метра. Нидерландка ее не преодолела, поэтому именно украинка стала чемпионкой соревнований.

Магучих после победы пыталась взять высоту 2.03 метра — лучший результат сезона в мире, однако ее не взяла. Итак, украинка стала чемпионкой Европы с результатом 1.98 метра.

Прыжки в высоту (женщины): финал

Ярослава Магучих (Украина) 1.98 м

Бритт Веерман (Нидерланды) 1.96 м

Екатерина Табашник (Украина) 1.94 м

Ангелина Топич (Сербия) 1.94 м

Юлия Левченко (Украина) 1.94 м

Title defended! ✅



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 reigns again in high jump in #Istanbul2023 ! pic.twitter.com/heRktxbock — European Athletics (@EuroAthletics) March 5, 2023

Напомним, 12 февраля украинец Евгений Марусяк одержал первую для Украины победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина в немецком Клингентале. На пьедестале украинец опередил швейцарца и норвежца.

Также 17 января сборная Украины завоевала первую награду на Универсиаде-2023.