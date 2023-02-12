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Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

12 лютого 2023 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Євген Марусяк виграв перше для України золото Кубка світу зі стрибків з трампліна
Дебютне українське золото на рахунку Євгена Марусяка
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українець Євген Марусяк здобув першу для України перемогу на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна в німецькому Клінгенталі. На п’єдесталі українець випередив швейцарця та норвежця.

Про історичне для України досягнення в матеріалі Новини.LIVE.

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Марусяк лідирував після першої спроби, виконавши стрибок на 138 метрів та отримавши за нього 135.6 бала. У фінальному раунді 22-річний український спортсмен закріпив свій успіх, знову продемонструвавши найкращий результат — стрибок на 135.5 метрів, який оцінили у 130.8 бала.

У підсумку українець із показником 266.4 бала в сумі впевнено завоював золоту медаль, випередивши найближчого переслідувача в особі швейцарця Ремо Імгофа на 17.2 бала.

  1. Євген Марусяк (Україна) 266.4
  2. Ремо Імгоф (Швейцарія) 249.2 (+17.2)
  3. Бенджамін Ествольд (Норвегія) 247.6 (+18.8)

Нагадаємо, що у 2022 році Марусяк вперше виступив на Олімпійських іграх, де його найкращим результатом було 47-е місце на нормальному трампліні.

Спортсмен народився в Івано-Франківській області. У 2017 році почав міжнародні виступи за національну збірну України. З 2016 по 2019 роки брав участь в юніорських чемпіонатах світу. У 2019 році дебютував на дорослому чемпіонаті світу.

Перший виступ на Кубку світу відбувся 13 лютого 2021 року в польському місті Закопане, де посів 49-те місце на великому трампліні. Станом на лютий 2022 року найкращий результат спортсмена на цих змаганнях 46-те місце, яке він показав 14 лютого 2021 року в Закопане та 19 лютого 2021 року в Ришнові.

Український боксер Олександр Гвоздик здобув свою першу за три останні роки перемогу. Колишній чемпіон світу за версією WBC на вечорі боксу в США домінував над Жозуе Обандо.

Віктор Вихрист вперше програв на професійному ринзі в Сан-Антоніо, США.  Основний кард шоу головного бою Рей Варгас — О’Шакі Фостер відкрив інтригуючий проспект-клеш у хевівейті у вазі понад 90,7 кг.
 

 

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