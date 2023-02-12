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Впервые в истории: Украина добыла золото на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина

12 февраля 2023 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Евгений Марусяк выиграл первое для Украины золото Кубка мира по прыжкам с трамплина
Дебютное украинское золото на счету Евгения Марусяка
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинец Евгений Марусяк одержал первую для Украины победу на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина в немецком Клингентале. На пьедестале украинец опередил швейцарца и норвежца.

Об историческом для Украины достижении в материале Новини.LIVE.

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Марусяк лидировал после первой попытки, выполнив скачок на 138 метров и получив за него 135.6 балла. В финальном раунде 22-летний украинский спортсмен закрепил свой успех, снова продемонстрировав лучший результат — скачок на 135.5 метров, который оценили в 130.8 балла.

В результате украинец с показателем 266.4 балла в сумме уверенно завоевал золотую медаль, опередив ближайшего преследователя в лице швейцарца Ремо Имгофа на 17.2 балла.

  1. Евгений Марусяк (Украина) 266.4
  2. Ремо Имгоф (Швейцария) 249.2 (+17.2)
  3. Бенджамин Эствольд (Норвегия) 247.6 (+18.8)

Напомним, что в 2022 году Марусяк впервые выступил на Олимпийских играх, где его лучшим результатом было 47 место на нормальном трамплине.

Спортсмен родился в Ивано-Франковской области. В 2017 году начал международные выступления за сборную Украины. С 2016 по 2019 год принимал участие в юниорских чемпионатах мира. В 2019 году дебютировал на взрослом чемпионате мира.

Первое выступление на Кубке мира состоялось 13 февраля 2021 года в польском городе Закопане, где занял 49 место на большом трамплине. По состоянию на февраль 2022 лучший результат спортсмена на этих соревнованиях 46-е место, которое он показал 14 февраля 2021 в Закопане и 19 февраля 2021 в Ришнове.

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал свою первую за последние три года победу. Бывший чемпион мира по версии WBC на вечере бокса в США доминировал над Жозуэ Обандо.

Виктор Вихрист впервые проиграл на профессиональном ринге в Сан-Антонио, США. Основной кард шоу главного боя Рэй Варгас — О'Шаки Фостер открыл интригующий проспект-клеш в хевивейте в весе более 90,7 кг.

 

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