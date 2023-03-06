Ярослава Магучих встановила унікальний спортивний рекорд"

Українська легкоатлетка захистила титул чемпіонки Європи

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучіх захистила чемпіонський титул у стрибках у висоту на Євро-2023 з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у Стамбулі. Ще одна українська легкоатлетка потрапила на третю сходинку п’єдесталу.

Про результат українок в матеріалі Новини.LIVE

Українські спортсменки у повному складі пройшли кваліфікацію та стали трьома із восьми учасниць фіналу. На вирішальному етапі змагань Україну представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

У фіналі Магучіх з першої спроби взяла висоту 1.98 м, чого було достатньо для завоювання золотої медалі. Місяць тому Ярослава у Словаччині здобула золото світового легкоатлетичного туру з рузультатом на 1 см менше.

Представниці Нідерландів Бріт Верманн ця планка не підкорилася, і вона з результатом 1.96 м стала другою.

Нагадаємо, Магучих виграла золото Чемпіонату Європи-2022 став першою чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту для України. У 2021 році вона також виграла золото на Євро у приміщенні у польскому Торуні.

В цьому сезоні для Ярослави це вже 7 перемога.

Табашник із першої спроби стрибнула на 1.94 м, що дозволило їй взяти бронзову нагороду. Левченко ж ця висота підкорилася лише з третьої спроби. Юлія опинилась на п’ятому місці.

Цю медаль Катерина присвятила мамі, яка загинула внаслідок ракетного удару росії по Харкову:

"Звісно, хочу присвятити медаль. Думаю, мама радіє, бачить і допомагає мені. Хочу присвятити медаль їй, щоб вона була поряд", – ділиться Табашник.

У неділю, 5 березня, в УПЛ було зіграно три матчі та команди провели 15 голів. Майже половину забив "Шахтар" у ворота "Металіста 1925", ще п'ять у перестрілці додали "Ворскла" та "Зоря", а "Рух" у Харкові переміг 1:2.