Ярослава Магучих встановила унікальний спортивний рекорд: 7 перемога українки в цьому сезоні
Бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучіх захистила чемпіонський титул у стрибках у висоту на Євро-2023 з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у Стамбулі. Ще одна українська легкоатлетка потрапила на третю сходинку п’єдесталу.
Про результат українок в матеріалі Новини.LIVE
-
У львівському містечку для переселенців спалах кишкової інфекції: захворіли 32 людини
-
Працівниця німецької фінінспекції спалила документи про мільйонні перекази від "Газпрому"
-
Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів
-
Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо
-
Смертельні землетруси: через обвал будівель у Туреччині затримано майже тисячу людей
-
"Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф
-
Стендапер-втікач Щегель назвав Україну "цирком", а українців — "пацюками"
-
Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ
-
"Світ достатньо сильний, аби покарати рф": Зеленський звернувся до українців
-
Яке свято відзначають 6 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
Українські спортсменки у повному складі пройшли кваліфікацію та стали трьома із восьми учасниць фіналу. На вирішальному етапі змагань Україну представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник.
У фіналі Магучіх з першої спроби взяла висоту 1.98 м, чого було достатньо для завоювання золотої медалі. Місяць тому Ярослава у Словаччині здобула золото світового легкоатлетичного туру з рузультатом на 1 см менше.
Представниці Нідерландів Бріт Верманн ця планка не підкорилася, і вона з результатом 1.96 м стала другою.
Нагадаємо, Магучих виграла золото Чемпіонату Європи-2022 став першою чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту для України. У 2021 році вона також виграла золото на Євро у приміщенні у польскому Торуні.
В цьому сезоні для Ярослави це вже 7 перемога.
Табашник із першої спроби стрибнула на 1.94 м, що дозволило їй взяти бронзову нагороду. Левченко ж ця висота підкорилася лише з третьої спроби. Юлія опинилась на п’ятому місці.
Цю медаль Катерина присвятила мамі, яка загинула внаслідок ракетного удару росії по Харкову:
"Звісно, хочу присвятити медаль. Думаю, мама радіє, бачить і допомагає мені. Хочу присвятити медаль їй, щоб вона була поряд", – ділиться Табашник.
У неділю, 5 березня, в УПЛ було зіграно три матчі та команди провели 15 голів. Майже половину забив "Шахтар" у ворота "Металіста 1925", ще п'ять у перестрілці додали "Ворскла" та "Зоря", а "Рух" у Харкові переміг 1:2.