Марсель Маліновського здобув важку перемогу — як зіграв українець

"Марсель" Маліновського здобув важку перемогу: українець зіграв не найкращим чином
У матчі 26-го туру французької Ліги 1 "Марсель" здобув важливу виїзну перемогу над "Ренном". Руслан Маліновський розпочав цю зустріч на лаві запасних.
Український футболіст вийшов на поле у другому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Головний тренер "Олімпіка" Ігор Тудор вирішив залишити українського півзахисника Руслана Маліновського в запасі на поєдинок проти "Ренна". Перший тайм команди відіграли на рівних, але жодна зі сторін не зуміла реалізувати свої шанси в атаці.
Внесок Маліновського у перемогу "Марселя"
29-річний українець з'явився на полі на 51-й хвилині й незабаром "Марсель" повів у рахунку. Щоправда, Маліновський не взяв участі у гольовій атаці. Ундер виконав простріл до чужих воріт, а Колашинац не схибив із хорошої позиції, 0:1.
"Олімпік" довів зустріч до перемоги, а найкращим гравцем команди за версією аналітичного порталу WhoScores став аргентинський захисник Леонардо Балерді. Він отримав 8,0 балів. Стільки ж поставили автору голу Сеяду Колашинацу.
Руслан Маліновський отримав оцінку 6,3. Українець двічі бив по воротах Стіва Манданда, але жодного разу не влучив у ворота. На його рахунку немає точних навісів та ключових передач. Українець сім разів втратив м'яч та виграв дві верхові дуелі. Показник точності передач Руслана становив 77% (10 із 13 точних пасів). Загалом Маліновський відіграв за французьку команду 12 матчів та забив два голи.
"Марсель" набрав 55 очок і залишився на другому місці у турнірній таблиці. У "ПСЖ" 63 бали. У наступному турі "Олімпік" зіграє проти "Страсбуру".
Нагадаємо, бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучих захистила чемпіонський титул у стрибках у висоту на Євро-2023 з легкої атлетики.