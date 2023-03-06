Микола Матвієнко може не зіграти за Шахтар проти Феєнорда

"Шахтар" зіткнувся із проблемами в обороні напередодні матчу у Лізі Європи

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич розповів про кадрову ситуацію у своїй команді напередодні першого матчу 1/8 Ліги Європи з нідерландським "Фейєноордом".

"Гірники" можуть вийти на поле не в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Донецький "Шахтар" здобув перемогу з розгромним рахунком у матчі чемпіонату України з футболу та розпочав підготовку до першого поєдинку 1/8 Ліги Європи проти "Феєнорда". Проте українська команда зазнає кадрових втрат перед важливим протистоянням.

"У нас кадрова проблема з гравцями оборони, і ми ще думаємо, як її вирішити. Я не знаю, чи хтось стикався з тим, що перед матчем у тебе випадають обидва латералі — Конопля і Михайличенко, плюс Бондар і Козик, який міг допомогти, але два дні тому підвернув гомілкостоп.

Серед захисників ми можемо розраховувати лише на Тейлора та Ракицького. Протягом цих чотирьох днів слід придумати, як зліпити гідну та конкурентоспроможну команду у грі проти гідного суперника", — розповів Ігор Йовичевич.

Відсутність досвідченого захисника

Наставник "Шахтаря" вже вивчив манеру гри "Феєнорда". Він не сумнівається, що "гірникам" буде складно перемогти нідерландську команду. Однак підопічні Йовічевича мають намір битися із суперником із першої до останньої хвилини.

"У Миколи Матвієнка чотири чи п'ять днів температура. Це ще одна проблема в обороні, адже ми не знаємо, чи готовий він до "Феєнорда", — додав Ігор Йовичевич.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру французької Ліги 1 "Марсель" здобув важливу виїзну перемогу над "Ренном". Руслан Маліновський розпочав цю зустріч на лаві запасних.