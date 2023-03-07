Александр Усик рассказал правду о войне в Украине

Известный спортсмен обратился к миру с просьбой о помощи

Известный боксер Александр Усик призвал правительства стран мира продолжить помогать Украине в борьбе с российским агрессором.

Чемпион мира по боксу объяснил, почему считает это важным, в интервью The Overlap.

Боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) в интервью бывшему футболисту сборной Англии Гари Невиллу призвал партнеров Украины проявить большую решительность в борьбе против российских агрессоров.

Мир должен помочь Украине

Чемпион мира отметил, что ему сложно далось решение продолжить карьеру год назад, когда враг только отошел от границ Харькова и украинской столицы. Усик назвал "большой привилегией" представлять на ринге интересы всех украинцев.

"Я сражаюсь не за чемпионские пояса, а за тех парней, которые защищают страну. Выхожу на ринг также в память тех, кого уже нет с нами. И за всех, кто хочет быть свободным. Наши партнеры должны быть более решительными. В военной помощи, не финансовой.

Речь не о солдатах. Танки, истребители. У нас есть люди, которые не боятся, есть генералы, солдаты. У нас они есть. Нам нужна техника. Почему западные страны не делают больше? Потому что они боятся. Кроме британцев. У них похожий менталитет. Они смелые ребята", — заявил Александр Усик.

С момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину боксер провел только один бой. Это был реванш против Энтони Джошуа. Соперники должны были встретиться еще весной 2022 года, но британец пошел навстречу Усику и поддержал украинского боксера.

Победа для всей Украины

Противостояние состоялось в конце лета. Александр Усик одержал трудную победу в зрелищном поединке. Несмотря на военное положение в Украине, тот бой побил рекорд по просмотрам. Сейчас Усик готовится к противостоянию с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И хотя его мысли заняты не только спортом, украинец рассчитывает на победу.

"Я занимаюсь боксом с 15 лет и много лет слышал от многих знакомых, друзей и просто людей, которых вижу впервые, что мне не стоит чего-то делать, заниматься боксом.

Мне говорили, что я не стану олимпийским чемпионом, не стану чемпионом мира, что мне не нужно идти в тяжелый вес. Но они мне это говорили. Те люди, которые сами ничего не могут поделать. Я для себя говорю, что молюсь и ухожу. Это как у самурая – у него нет цели, у него просто есть путь", — подытожил Александр Усик.

Бой украинца с Тайсоном Фьюри должен состояться в конце апреля 2023 года. Местом его проведения станет либо Лондон, либо Эр-Риад в Саудовской Аравии.

Напомним, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о вероятном исходе противостояния Александра Усика с Тайсоном Фьюри.