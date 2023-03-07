Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Вони налякані": Усик розповів правду про війну в Україні arrow

"Вони налякані": Усик розповів правду про війну в Україні

7 березня 2023 15:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олександр Усик розповів правду про війну в Україні
Відомий спортсмен звернувся до світу із проханням про допомогу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий боксер Олександр Усик закликав уряди країн світу продовжити допомагати Україні у боротьбі з російським агресором.

Чемпіон світу з боксу пояснив, чому вважає це важливим в інтерв'ю The Overlap.

Читайте також:

Боксер Олександр Усик (20-0, 13 КО) в інтерв'ю колишньому футболісту збірної Англії Гарі Невіллу закликав партнерів України виявити велику рішучість у боротьбі проти російських агресорів.

Олександр Усик

Світ має допомогти Україні

Чемпіон світу зазначив, що йому складно далося рішення продовжити кар'єру рік тому, коли ворог тільки-но відійшов від кордонів Харкова та української столиці. Усик назвав "великим привілеєм" представляти на рингу інтереси всіх українців.

"Я борюся не за чемпіонські пояси, а за тих хлопців, які захищають країну. Виходжу на ринг також на згадку про тих, кого вже немає з нами. І за всіх, хто хоче бути вільним. Наші партнери мають бути більш рішучими. У військовій допомозі, не фінансової.

Не про солдатів. Танки, винищувачі. У нас є люди, котрі не бояться, є генерали, солдати. В нас вони є. Нам потрібна техніка. Чому західні країни більше не роблять? Бо вони бояться. Окрім британців. Вони мають схожий менталітет. Вони сміливі хлопці", — заявив Олександр Усик.

Олександр Усик

З моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну боксер провів лише один бій. Це був реванш проти Ентоні Джошуа. Суперники мали зустрітися ще навесні 2022 року, але британець пішов назустріч Усику і підтримав українського боксера.

Перемога для всієї України

Протистояння відбулося наприкінці літа. Олександр Усик здобув важку перемогу у видовищному поєдинку. Попри воєнний стан в Україні, той бій побив рекорд із переглядів. Зараз Усик готується до протистояння з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. І хоч його думки зайняті не лише спортом, українець розраховує на перемогу.

Олександр Усик

"Я займаюся боксом з 15 років і багато років чув від багатьох знайомих, друзів та просто людей, яких бачу вперше, що мені не варто чогось робити, займатися боксом.

Мені казали, що я не стану олімпійським чемпіоном, не стану чемпіоном світу, що мені не треба йти у важку вагу. Але вони мені це казали. Ті люди, які самі нічого не можуть вдіяти. Я собі кажу, що молюся і йду. Це як у самурая  у нього немає мети, він просто має шлях", — підсумував Олександр Усик.

Бій українця з Тайсоном Ф'юрі має відбутися наприкінці квітня 2023 року. Місцем його проведення стане або Лондон, або Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою про ймовірний результат протистояння Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:35 У "Дії" тепер можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо ви робили щеплення за кордоном

16:30 Україна шукає касетні бомби в США, щоб скидати їх із дронів, — ЗМІ

16:29 Стала відома зарплата лідера збірної України з футболу: цифри вражають

16:20 В Одесі змінять статут міста: як надати свої пропозиції

16:17 В Україні вперше винесли вирок "військовому комісару", який закликав кримчан воювати в армії рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15В Україну прибуде генсек ООН: деталі візиту

16:12 Франція знімає обмеження на ядерну енергію: деталі

15:53 У Київській області зросла кількість хворих на COVID-19: деталі

15:50 В Одесі відкрилися три кабінети комплексної допомоги для жінок

15:36 Російського військового, який катував мирних мешканців Херсонщини, судитимуть

Новина з відео

15:20 В Чорному морі немає ракетоносіїв: Гуменюк пояснила, навіщо рф робить такі маневри

Новина з відео

15:05 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

13:37 Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери

Новина з відео

12:36 Українські прикордонники ефектно знищили щонайменше сім "вагнерівців" у Бахмуті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф у Чорному морі

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

Новина з відео

09:53 В Індії загорілася гора сміття: усіх мешканців 600-тисячного міста закликали сидіти вдома

Новина з відео

07:26Довші руки не допоможуть: Олександр Усик про бій з Тайсоном Ф’юрі, який може зірватись

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

06:23 Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

06:00Масові протести в Ізраїлі: уряд Нетаньягу загрожує демократії в країні

Новина з фото

21:25 Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Актуальне по темі

None 7 Березень 16:35

У "Дії" тепер можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо ви робили щеплення за кордоном

None 7 Березень 16:28

Україна шукає касетні бомби в США, щоб скидати їх із дронів, — ЗМІ

None 7 Березень 16:29

Стала відома зарплата лідера збірної України з футболу: цифри вражають

None 7 Березень 16:39

В Одесі змінять статут міста: як надати свої пропозиції

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB