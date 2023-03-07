Олександр Усик розповів правду про війну в Україні

Відомий спортсмен звернувся до світу із проханням про допомогу

Відомий боксер Олександр Усик закликав уряди країн світу продовжити допомагати Україні у боротьбі з російським агресором.

Чемпіон світу з боксу пояснив, чому вважає це важливим в інтерв'ю The Overlap.

Боксер Олександр Усик (20-0, 13 КО) в інтерв'ю колишньому футболісту збірної Англії Гарі Невіллу закликав партнерів України виявити велику рішучість у боротьбі проти російських агресорів.

Світ має допомогти Україні

Чемпіон світу зазначив, що йому складно далося рішення продовжити кар'єру рік тому, коли ворог тільки-но відійшов від кордонів Харкова та української столиці. Усик назвав "великим привілеєм" представляти на рингу інтереси всіх українців.

"Я борюся не за чемпіонські пояси, а за тих хлопців, які захищають країну. Виходжу на ринг також на згадку про тих, кого вже немає з нами. І за всіх, хто хоче бути вільним. Наші партнери мають бути більш рішучими. У військовій допомозі, не фінансової.

Не про солдатів. Танки, винищувачі. У нас є люди, котрі не бояться, є генерали, солдати. В нас вони є. Нам потрібна техніка. Чому західні країни більше не роблять? Бо вони бояться. Окрім британців. Вони мають схожий менталітет. Вони сміливі хлопці", — заявив Олександр Усик.

З моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну боксер провів лише один бій. Це був реванш проти Ентоні Джошуа. Суперники мали зустрітися ще навесні 2022 року, але британець пішов назустріч Усику і підтримав українського боксера.

Перемога для всієї України

Протистояння відбулося наприкінці літа. Олександр Усик здобув важку перемогу у видовищному поєдинку. Попри воєнний стан в Україні, той бій побив рекорд із переглядів. Зараз Усик готується до протистояння з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. І хоч його думки зайняті не лише спортом, українець розраховує на перемогу.

"Я займаюся боксом з 15 років і багато років чув від багатьох знайомих, друзів та просто людей, яких бачу вперше, що мені не варто чогось робити, займатися боксом.

Мені казали, що я не стану олімпійським чемпіоном, не стану чемпіоном світу, що мені не треба йти у важку вагу. Але вони мені це казали. Ті люди, які самі нічого не можуть вдіяти. Я собі кажу, що молюся і йду. Це як у самурая — у нього немає мети, він просто має шлях", — підсумував Олександр Усик.

Бій українця з Тайсоном Ф'юрі має відбутися наприкінці квітня 2023 року. Місцем його проведення стане або Лондон, або Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою про ймовірний результат протистояння Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.