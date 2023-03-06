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Более длинные руки не помогут: Александр Усик о бое с Тайсоном Фьюри, который может сорваться

6 марта 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Александр Усик дал откровенное интервью о бое с Тайсоном Фьюри
Украинец дал откровенное интервью легендарному футболисту "Манчестер Юнайтед"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер Александр Усик планирует изменить свою стратегию по бою с британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне. Затем промоутер Эдди Хирн заявил о варианте с Саудовской Аравией, а Фрэнк Уоррен вообще уже изучает другие варианты для своего клиента.

Какова вероятность того, что бой сорвется и что Усик заявил в интервью YouTube-проекту The Overlap, в материале Новини.LIVE.

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Александр Усик заявил, что габариты соперника не играют особой роли, но он собирается увеличить свой вес.

"Если человек больше меня, это не значит, что он сильнее. Если у него длиннее руки, чем у меня, это не значит, что это ему поможет. Думаю, у нас изменится стратегия на поединок. Но в подготовке я буду делать те же вещи, что и всегда - плавать, бегать... Будут другие серии, потому что он больше меня. Я буду набирать вес до того, как мне необходим, чтобы сделать необходимую мне работу в бою", — сказал Усик.

Также украинец не скрывает, что этот бой важен для всей страны. Ранее он объявил сбор средств на восстановление разрушенного русской армией многоквартирного дома в Ирпене. Промоутер Александр Красюк рассказал, что боксер пожертвовал на восстановление разрушенных российской армией городов Украины значительно больше объявленной суммы в 14 миллионов.

"Я боксирую за всех, кто сейчас защищает нашу страну, и в память тех воинов, которых уже нет с нами. Также для всех, кто хочет быть свободным и кто стоял за свою страну против тех, кто пришел нас завоевать", — говорит украинский чемпион.

усик

А вот сторона британца ведет себя странно. Отец Тайсона Джон Фьюри уверен, что распределение гонорара должно быть 60 на 40 в пользу его сына, а сторона украинца хочет 50 на 50.

Ранее отец Фьюри-старший выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Эти споры приводят к тому, что уже постепенно активизируются разные боксерские организации. Украинцу грозит ряд обязательных защит - Дэниел Дюбуа (WBA), Филипп Хргович (IBF) и Джо Джойс (WBO) заждались своего шанса впервые в карьере воевать за полноценный чемпионский пояс.

Промоутер Хрговича Калле Зауэярлянд уже предлагает кандидатуру своего проспекта.

"В интересах бокса этот поединок должен состояться. И я верю, что он состоится. В противном случае первым на очереди должен быть Хргович. Я удивлюсь, если Усик и Фьюри договорятся. Но точно не знаю, чем все закончится. Очевидно, что у них возникли споры по поводу того, чья рыночная стоимость выше. Не знаю, кто инициатор всего этого - Усик, Фьюри или промоутеры", — говорит Калле Зауэярлянд.

Интересно, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сотрудничает с двумя другими потенциальными соперниками Усика – Дюбуа и Джойсом. Он утверждает, что если не Тайсон, Александр поразится с Дэниелом, тот уже тренируется.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2023 в помещении. Амбициозная спортсменка готовилась превзойти действующий рекорд, но в этот раз ограничилась "только" высшей ступенькой пьедестала

 

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