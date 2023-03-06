Александр Усик дал откровенное интервью о бое с Тайсоном Фьюри

Украинец дал откровенное интервью легендарному футболисту "Манчестер Юнайтед"

Украинский боксер Александр Усик планирует изменить свою стратегию по бою с британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне. Затем промоутер Эдди Хирн заявил о варианте с Саудовской Аравией, а Фрэнк Уоррен вообще уже изучает другие варианты для своего клиента.

Какова вероятность того, что бой сорвется и что Усик заявил в интервью YouTube-проекту The Overlap, в материале Новини.LIVE.

Гарри Невели много лет играл в защите "Манчестер Юнайтед". Теперь он, как ведущий общается с возможным будущим соперником своего земляка Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера Тайсона Фьюри.

Александр Усик заявил, что габариты соперника не играют особой роли, но он собирается увеличить свой вес.

"Если человек больше меня, это не значит, что он сильнее. Если у него длиннее руки, чем у меня, это не значит, что это ему поможет. Думаю, у нас изменится стратегия на поединок. Но в подготовке я буду делать те же вещи, что и всегда - плавать, бегать... Будут другие серии, потому что он больше меня. Я буду набирать вес до того, как мне необходим, чтобы сделать необходимую мне работу в бою", — сказал Усик.

Также украинец не скрывает, что этот бой важен для всей страны. Ранее он объявил сбор средств на восстановление разрушенного русской армией многоквартирного дома в Ирпене. Промоутер Александр Красюк рассказал, что боксер пожертвовал на восстановление разрушенных российской армией городов Украины значительно больше объявленной суммы в 14 миллионов.

"Я боксирую за всех, кто сейчас защищает нашу страну, и в память тех воинов, которых уже нет с нами. Также для всех, кто хочет быть свободным и кто стоял за свою страну против тех, кто пришел нас завоевать", — говорит украинский чемпион.

А вот сторона британца ведет себя странно. Отец Тайсона Джон Фьюри уверен, что распределение гонорара должно быть 60 на 40 в пользу его сына, а сторона украинца хочет 50 на 50.

Ранее отец Фьюри-старший выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Эти споры приводят к тому, что уже постепенно активизируются разные боксерские организации. Украинцу грозит ряд обязательных защит - Дэниел Дюбуа (WBA), Филипп Хргович (IBF) и Джо Джойс (WBO) заждались своего шанса впервые в карьере воевать за полноценный чемпионский пояс.

Промоутер Хрговича Калле Зауэярлянд уже предлагает кандидатуру своего проспекта.

"В интересах бокса этот поединок должен состояться. И я верю, что он состоится. В противном случае первым на очереди должен быть Хргович. Я удивлюсь, если Усик и Фьюри договорятся. Но точно не знаю, чем все закончится. Очевидно, что у них возникли споры по поводу того, чья рыночная стоимость выше. Не знаю, кто инициатор всего этого - Усик, Фьюри или промоутеры", — говорит Калле Зауэярлянд.

Интересно, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сотрудничает с двумя другими потенциальными соперниками Усика – Дюбуа и Джойсом. Он утверждает, что если не Тайсон, Александр поразится с Дэниелом, тот уже тренируется.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2023 в помещении. Амбициозная спортсменка готовилась превзойти действующий рекорд, но в этот раз ограничилась "только" высшей ступенькой пьедестала