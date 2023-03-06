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Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины

6 марта 2023 20:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почему Ярослава Магучих — топ спортсменка Украины прямо сейчас
Украинская легкоатлетка повторила национальный рекорд, который держался 27 лет
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2023 в помещении. Амбициозная спортсменка готовилась превзойти действующий рекорд, но в этот раз ограничилась "только" высшей ступенькой пьедестала. 

За последний год Ярослава Магучих достигла пика карьеры, и это для нее не предел, сообщает портал Новини.LIVE. 

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21-летняя спортсменка встретила начало полномасштабной войны в Украине в родном Днепре. Она не хотела покидать город, но семья и тренеры убедили Ярославу, что она сможет принести пользу Украине делая то, что умеет лучше всего — побеждая на турнирах. 

Уже год Магучих просто не остановить. Она не только завоевывает награды, доминируя в своем виде спорта. Хрупкая с виду девушка ставит рекорд за рекордом. На прошлых выходных легкоатлетка защитила титул чемпионки Европы в помещении, продемонстрировав результат 1,98 м. Украинка штурмовала лучший результат сезона в мире 2,03 м, но в этот раз не смогла взять эту высоту. Ярослава Магучих превзошла результат нидерландки Брит Верман на два сантиметра. 

Покорение Брюсселя 

В прошлом году одним из главных достижений Ярославы Магучих стала ее шестая победа в сезоне. Тогда украинка выиграла этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Она завоевала первое место благодаря прыжку на 1.97 м, но после этого взяла планку на 2.02 м и 2.05 м. Успешный прыжок на 2.05 м стал личным рекордом Ярославы на открытом воздухе. Но это не единственное ее достижение за последний год. Чем еще отметилась украинка? 

Предыдущий рекорд Ярославы Магучих составил 2.04 м. Он был установлен еще в 2019 году. С тех пор на открытых аренах украинка не прыгала так высоко. 

За плечами Ярославы 22 турнира на открытом воздухе, которые она закончила с результатом два метра и более. Если учесть также закрытые помещения, то соревнований со скачками на такую высоту метра в карьере Магучих уже 36. 

Ярослава Магучих и ее рекорды

Повторение рекорда и членство в элитном клубе

Молодая спортсменка повторила рекорд Украины, который продержался 27 лет. В сентябре 1995 года в Токио Инга Бабакова прыгнула на 2.05 м. Очень долго никто не мог превзойти это достижение. Ровно до той поры, когда Магучих вышла на дорожку в Брюсселе.

Теперь рекорд Украины в прыжках в высоту на открытом воздухе принадлежит Бабаковой и Магучих — 2.05 м. Что интересно, абсолютный рекорд Украины еще раньше обновила Магучих — 2.06 м в помещении. Есть уверенность, что в скоро времени Ярослава установит новое, уже единоличное достижение. 

Прыжок Ярославы Магучих

Предыдущий лучший результат сезона тоже принадлежал Магучих. Он составлял 2.03 м. Также ее прыжок стал повторением рекорда турнира в Брюсселе, который был установлен в 2011 году. 

Магучих стала 15 легкоатлеткой в истории, которая прыгнула на открытом воздухе так высоко. За последние десять лет только две спортсменки вошли в этот клуб, украинка стала третьей.

После преодоления 2.05 м Магучих штурмовала планку на высоте 2.10 м, что могло бы стать мировым рекордом. Но преодолеть ее Ярослава в Брюсселе не смогла. Эксперты уже спорят о том, на каком турнире украинка возьмет эту высоту. А зрители наслаждаются ее грациозными прыжками и предвкушают фурор, который Магучих устроит на Олимпиаде в Париже. 

Напомним, первая ракетка Украины Марта Костюк выиграла свой первый одиночный трофей WTA в американском Остине. В финале она одержала уверенную победу над россиянкой Варварой Грачевой. 

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