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Чому Ярослава Магучіх прямо зараз найкраща спортсменка України

6 березня 2023 20:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чому Ярослава Магучіх — топ спортсменка України прямо зараз
Українська легкоатлетка повторила національний рекорд, який тримався 27 років
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2023 у приміщенні. Амбітна спортсменка готувалася перевершити чинний рекорд, але цього разу обмежилася "тільки" найвищою сходинкою п'єдесталу.

За останній рік Ярослава Магучіх досягла вищої точки кар'єри й це для неї не межа, повідомляє портал Новини.LIVE.

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21-річна спортсменка зустріла початок повномасштабної війни в Україні у рідному Дніпрі. Вона не хотіла залишати місто, але родина та тренери переконали Ярославу, що вона зможе принести користь Україні, роблячи те, що вміє найкраще — перемагаючи на турнірах.

Вже рік Магучіх просто не зупинити. Вона не лише виборює нагороди, домінуючи у своєму виді спорту. Тендітна на вигляд дівчина ставить рекорд за рекордом. На минулих вихідних легкоатлетка захистила титул чемпіонки Європи у приміщенні, продемонструвавши результат 1,98 м. Українка штурмувала найкращий результат сезону у світі 2,03 м, але цього разу не змогла взяти цю висоту. Ярослава Магучіх перевершила результат нідерландки Бріт Верман на два сантиметри.

Підкорення Брюсселя

Минулого року одним із головних досягнень Ярослави Магучіх стала її шоста перемога у сезоні. Тоді українка виграла етап Діамантової ліги у Брюсселі. Вона виборола перше місце завдяки стрибку на 1.97 м, але після цього взяла планку на 2.02 м та 2.05 м. Успішний стрибок на 2.05 м став особистим рекордом Ярослави на відкритому повітрі. Але це не єдине її досягнення за останній рік. Чим ще відзначилась українка?

Попередній рекорд Ярослави Магучіх становив 2.04 м. Він був встановлений ще 2019 року. З того часу на відкритих аренах українка не стрибала так високо.

За плечима Ярослави 22 турніри на відкритому повітрі, які вона закінчила з результатом два метри й більше. Якщо врахувати також закриті приміщення, то змагань зі стрибками на таку висоту метра у кар'єрі Магучіх уже 36.

Ярослава Магучих и ее рекорды

Повторення рекорду та членство в елітному клубі

Молода спортсменка повторила рекорд України, що протримався 27 років. У вересні 1995 року в Токіо Інга Бабакова стрибнула на 2.05 м. Дуже довго ніхто не міг перевершити це досягнення. Рівно до того часу, коли Магучіх вийшла на доріжку в Брюсселі.

Тепер рекорд України у стрибках у висоту на відкритому повітрі належить Бабаковій та Магучіх — 2.05 м. Що цікаво, абсолютний рекорд України ще раніше оновила Магучіх — 2.06 м у приміщенні. Є впевненість, що незабаром Ярослава встановить нове, вже одноосібне досягнення.

Стрибок Ярослави Магучих

Попередній найкращий результат сезону теж належав Магучіх. Він становив 2.03 м. Також її стрибок став повторенням рекорду турніру у Брюсселі, який було встановлено у 2011 році.

Магучіх стала 15-ма легкоатлеткою в історії, яка стрибнула на відкритому повітрі так високо. За останні десять років лише дві спортсменки увійшли до цього клубу, українка стала третьою.

Після подолання 2.05 м. Магучіх штурмувала планку на висоті 2.10 м, що могло б стати світовим рекордом. Але подолати її Ярослава у Брюсселі не змогла. Експерти вже сперечаються про те, на якому турнірі українка візьме цю висоту. А глядачі насолоджуються її граціозними стрибками та передчувають фурор, який Магучіх влаштує на Олімпіаді у Парижі.

Нагадаємо, перша ракетка України Марта Костюк виграла свій перший поодинокий трофей WTA в американському Остіні. У фіналі вона здобула впевнену перемогу над росіянкою Варварою Грачовою.

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