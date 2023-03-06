Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA

Украинка победила теннисистку из государства-оккупанта в финале

Первая ракетка Украины Марта Костюк выиграла свой первый одиночный трофей WTA в американском Остине. В финале она одержала уверенную победу над россиянкой Варварой Грачевой в двух сетах со счетом 6:3 и 7:5 соответственно.

Подробности финала и комментарии победительницы в материале Новини.LIVE.

Стоит отметить, что для Костюка это дебютный одиночный титул в профессиональной карьере. Это был шестой матч против Варвары Грачевой и четвертая победа. Для соперницы, кстати, это тоже был дебют в финалах.

Матч длился один час и тридцать две минуты. За это время украинская теннисистка не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 1/6 брейк-поинтов.

В первом сете Марта Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче (шестой) и этого хватило, чтобы довести партию до победы. Во втором сете украинка уступала 3:5, но выиграла четыре гейма подряд, отыграв один сетбол на приеме.

Церемонию награждения Марта Костюк открыла со слов "Слава Украине".

"В положении, в котором я нахожусь сейчас, выиграть этот титул особенно важно. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем нашим людям, которые сейчас борются и гибнут... Очевидно, что это очень особенный момент", — добавила 20-летняя украинка.

Отметим, что Марта Костюк после победы над россиянкой Варварой Грачевой в финальном поединке не стала давить ей руку и отказалась от традиционной совместной фотосессии с наградами.

На пути к финалу украинка одолела Далму Галфи (Венгрия) 7:5, 6:1, Мэдисон Брэнгл (США) 6:3, 3:6, 6:0, Анну-Лену Фридсам (Германия) 7:6(6), 6:2 и Даниэль Коллинс (США) 6:4, 6:3.

Победа в Остине приносит Марте Костюк $34,280 призовых и 280 рейтинговых очков. С понедельника она впервые поднялась на 40-е место в рейтинге WTA.

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