"Баварія" знову неприємно здивувала "ПСЖ" і вийшла до 1/4 Ліги чемпіонів

Французи потужно провели перший тайм, але не змогли забити Зоммеру

У рамках матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Баварія" прийняла в Мюнхені французький "ПСЖ". Перший поєдинок цих суперників закінчився перемогою німців із рахунком 1:0.

Підопічних Крістофа Галтьє влаштовувала лише перемога, нагадують Новини.LIVE.

Парижани дуже серйозно налаштовувалися на зустріч. Французька команда не збиралася вилітати із Ліги чемпіонів на ранній стадії. Ситуація для команди Галтьє ускладнювалася тим, що Неймар отримав травму і більше не зіграє цього сезону. Але за статистикою "ПСЖ" частіше виграє, коли бразильця немає на полі.

"Баварія" — "ПСЖ" — 2:0 (0:0)

Голи: Чупо-Мотінг, 61; Гнабрі, 89.

"Баварія": Зоммер — Станішич, Упамекано, Де Лігт, Девіс — Горецька, Кімміх — Мюллер (капітан) (Канселу, 85) — Коман (Гнабрі, 85), Мусіала (Мане, 81) — Чупо-Мотінг (Сане, 67).

Тренер: Юліан Нагельсман.

"ПСЖ": Доннарумма — Данило, Рамос, Маркіньос (капітан) (Мукіеле, 36; Бітшіабу, 46) — Вітінья (Екітике, 80), Вератті, Фабіан Руїс (Заїр-Емері, 75) — Хакімі, Нуну Мендеш (Бернат, 80) — Мессі, Мбаппе.

Тренер: Крістоф Галтьє.

Перший тайм пройшов під акомпанемент атак ПСЖ. Французька команда позиційно тиснула на оборону "Баварії", але досить довго це не давало їй жодних дивідендів. У середині тайму команди обмінялися моментами. Спочатку Мессі в чужому штрафному майданчику не зумів пробити в дотик. За хвилину Мусіала втратив шанс вивести німецьку команду вперед.

На 36-й хвилині "ПСЖ" мало не забив "на порожньому місці". Зоммер під пресингом суперника зробив не влучний пас. Витінья перехопив м'яч і пробив у ворота, але Де Лігт вибив м'яч із самої лінії.

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Крім цього, перший тайм запам'ятався вимушеною заміною у "ПСЖ". Маркіньос не зумів продовжити гру, але Мукіеле, який вийшов замість капітана, відіграв лише десять хвилин.

На 53-й хвилині "Баварія" забила гол, але його не зарахували через пасивний офсайд у Мюллера. Але незабаром господарям поля все ж таки вдалося відзначитися. Чупо-Мотинг отримав передачу від Горецки та пробив у протихід Доннаруммі, 1:0. Незабаром "ПСЖ" мало не відігрався, але Зоммер врятував проти небезпечного удару головою у виконанні Серхіо Рамоса.

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"Баварія" грала відповідно до рахунку на табло. На 89-й хвилині команда Нагельсман знову забила. Все почалося з підкату Кімміха і закінчилося влучним ударом Гнабрі, 2:0. Хазяї поля спокійно довели справу до перемоги, яка вийшла "на класі". Німці йдуть далі, "ПСЖ" зосередиться на чемпіонаті Франції.

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