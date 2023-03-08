Грэм Поттер назвал главную причину выхода Челси в 1/4 Лиги чемпионов

"Челси" стал одной из восьми лучших команд Европы в сезоне

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 "синие" обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0, напоминает BBC.

Несмотря на поражение в Дортмунде со счетом 0:1, "Челси" сумел пробиться в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов. Лондонцы одержали вторую победу подряд и не пропустили в двух матчах ни одного гола.

"Челси" выполнил установку тренера

Грэм Поттер отметил характер футболистов "Челси", которые сломили сопротивление соперника и атаковали до самого финального свистка. Наставник считает, что его команда улучшает качество игры в каждом матче.

"Концовка встречи получилась нервной и эмоциональной, но мы заслужили эту победу. Я радуюсь за ребят, им был необходим такой результат. В раздевалке непередаваемая атмосфера. Мы выплеснули все чувства, которые накопились за последние месяцы", — рассказал Грэм Поттер.

"Челси" готовился к любому развитию событий

Наставник "Челси" готовил команду к серии пенальти, поскольку нельзя было исключать подобное развитие событий. Однако он рад тому, что до этого дело не дошло.

"Это вообще не моя тема — серия пенальти. Я снимаю шляпу перед каждым футболистом, который исполняет одиннадцатиметровые удары.

К счастью, удалось победить без серии пенальти. Мы оказали на соперника давление и получили поддержку со стороны болельщиков. Это нелегко было сделать, потому что нам противостояла сильная и уверенная команда. Я благодарю каждого футболиста за вклад в эту победу", — заявил Грэм Поттер.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

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