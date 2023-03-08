Челсі здивував Боруссію у матчі-відповіді 1/8 ЛЧ

Дортмундці виграли перший матч, але на них чекав складний поєдинок у Лондоні

У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів "Челсі" прийняв на "Стемфорд Брідж" дортмундську "Боруссію". Англійську команду в цьому поєдинку влаштовувала лише перемога.

Перша зустріч завершилася перемогою "Боруссії" у Дортмунді з рахунком 1:0, нагадує портал Новини.LIVE.

Дортмундці ще не втрачали очки цього календарного року. Команда Едіна Терзича щоразу перемагала суперників у всіх турнірах, у яких бере участь. А от у "Челсі" протилежна ситуація. За два останні місяці "сині" виграли лише у "Крістал Пелас" та "Лідса" в англійській Прем'єр-лізі. Причому друга перемога була здобута минулими вихідними.

"Челсі" — "Боруссія" — 2:0 (1:0)

Голи: Стерлінг, 43; Хаверц, 52

"Челсі": Кепа Аррісабалага — Фофана, Кулібалі, Кукурелья — Джеймс, Ковачич (капітан) (Пулішич, 82), Фернандес (Закарія, 87), Чілвелл — Стерлінг (Лофтус-Чік, 83), Хаверц, Жоау (Галлахер, 66).

Тренер: Грем Поттер.

"Боруссія" Дортмунд: Маєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Емре Джан — Брандт, Беллінгем, Саліх (Байно-Гіттенс, 64), Ройс (капітан) — Алле (Мален, 76).

Тренер: Едін Терзич.

Початок поєдинку затримали на десять хвилин через те, що вболівальники "Боруссії" не встигли дістатися стадіону. У цей час Михайло Мудрик намагався зручніше влаштуватися на лаві запасних. Українець знову не вийшов у основному складі "Челсі".

Вже на другій хвилині господарі поля провели швидку контратаку. Рахім Стерлінг вибіг до воріт суперника, але забарився і втратив шанс пробити з вигідної позиції.

Проблеми для "Боруссії" продовжилися на четвертій хвилині, коли травмувався один з лідерів команди Юліан Брандт. Хавбек залишив поле, поступившись місцем молодому та талановитому Джио Рейні. "Челсі" продовжив "тиснути" на суперника. На восьмій хвилині з забійної позиції схибив Кай Хаверц.

Вболівальники "Боруссії" дуже здорово підтримували свою команду — складалося враження, що дортмундці грають удома. Пісні, піротехніка — все йшло, англійців майже не було чути.

На 16-й хвилині Марко Ройс ледь не забив зі штрафного, але Кепа зробив дивовижний сейв. "Челсі" відповів у середині тайму. Хаверц пробив із середньої дистанції. М'яч відскочив від газону, пролетів повз голкіпера, влучив у штангу і відскочив убік.

На 37-й хвилині Стерлінг знову вийшов на ударну позицію, але Маєр урятував "Боруссію". У результаті м'яч виявився у Хаверца. Кай пробив у порожній кут воріт, забив, але гол не зарахували через офсайд. Кінець тайму опинився за господарями поля. На 43-й хвилині Чілвелл знайшов передачею Стерлінга у штрафному майданчику "Боруссії". Рахім обіграв Ройса і точно пробив центром, 1:0!

На початку другого тайму "Челсі" отримав право на пенальті після того, як Вольф зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Хаверц "з крапки" пробив у штангу. Але рефері попросив знову виконати одинадцятиметровий через те, що гравці "Борусії" вбігли до воротарського майданчика до свистка. Хаверц пробив у той самий кут, але вже точно, 2:0. На 73-й хвилині "Челсі" знову забив зусиллями Галлахера, але гол не зарахували через офсайд у Стерлінга. Але й двох м'ячів цілком вистачило для комфортної перемоги та виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".