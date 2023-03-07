Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Мудрик не помешает: тренер "Боруссии" сделал смелое заявление о победе над "Челси" arrow

Мудрик не помешает: тренер "Боруссии" сделал смелое заявление о победе над "Челси"

7 марта 2023 08:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик не поможет Челси обыграть Боруссию — заявление Эдина Терзича
Дортмундцы рассчитывают выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич настраивает свою команду на победу над лондонским "Челси" в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов. 

Первый матч немецкая команда выиграла дома со счетом 1:0, напоминает Kicker

Читайте также:

Дортмундская "Боруссия" в 2023 году выиграла все свои матчи не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. А лондонский "Челси" в минувшие выходные одержал первую победу за долгое время. 

"Боруссия" не боится Мудрика

Тот матч Михаил Мудрик провел на скамейке запасных. Не исключено, что он появится на поле с первых минут домашнего поединка против соперника из Германии. В этой встрече "синим" нужна победа с разницей в два гола. 

"Не думаю, что выбор схемы станет определяющим фактором в этом противостоянии. "Боруссии" предстоит игра на выбывание, и сейчас у нас есть небольшое преимущество. Мы прекрасно осознаем силу соперника и его качество. В последних матчах они не добрали очков, которые заслуживали", — рассказал главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич. 

Челси — Боруссия Дортмунд

Молодой специалист отметил активность "Челси" на зимнем трансферном рынке. Терзич считает, что новички английской команды еще не успели интегрироваться в игру "синих". В первую очередь это касается Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса. 

"У "Боруссии" есть шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы должны быть единым целым и поддерживать друг друга на поле", — объяснил Эдин Терзич. 

У "Боруссии" под сомнением участие в матче основного голкипера Грегора Кобеля. Однако он поехал в Лондон. Не исключено, что вратарь все же сможет появиться на поле. Дониэлл Мален уже тренируется с командой, он попал в заявку на игру.

Напомним, украинский боксер Александр Усик планирует изменить свою стратегию по бою с британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:39"Они боятся": Усик рассказал правду о войне в Украине

15:36 Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить

Эксклюзив

15:30Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

15:20 Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:12 Во Львовской области заработает еще одно военное заведение

Эксклюзив

15:08Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма

15:08На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з фото

15:02 В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон: кого ищут продюсеры

Новина з відео

12:36 Украинские пограничники эффектно уничтожили по меньшей мере семь "вагнеровцев" в Бахмуте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:17 Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома

Новина з відео

10:55 Угроза ракетного удара высока: сколько кораблей рф в Черном море

Новина з відео

10:47 Готовил захват города: в мэрии Очакова разоблачили агента россии

Новина з відео

09:53 В Индии загорелась гора мусора: всех жителей 600-тысячного города призывали сидеть дома

Новина з відео

07:26Более длинные руки не помогут: Александр Усик о бое с Тайсоном Фьюри, который может сорваться

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

06:00Массовые протесты в Израиле: правительство Нетаньяху угрожает демократии в стране

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:52 Этих знаменитостей ненавидят работники ресторанов: громкие истории

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Актуальное по теме

None 7 Март 15:41

"Они боятся": Усик рассказал правду о войне в Украине

None 7 Март 15:36

Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить

None 7 Март 15:45

В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

None 7 Март 15:20

Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB