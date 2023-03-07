Мудрик не поможет Челси обыграть Боруссию — заявление Эдина Терзича

Дортмундцы рассчитывают выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич настраивает свою команду на победу над лондонским "Челси" в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов.

Первый матч немецкая команда выиграла дома со счетом 1:0, напоминает Kicker.

Дортмундская "Боруссия" в 2023 году выиграла все свои матчи не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. А лондонский "Челси" в минувшие выходные одержал первую победу за долгое время.

"Боруссия" не боится Мудрика

Тот матч Михаил Мудрик провел на скамейке запасных. Не исключено, что он появится на поле с первых минут домашнего поединка против соперника из Германии. В этой встрече "синим" нужна победа с разницей в два гола.

"Не думаю, что выбор схемы станет определяющим фактором в этом противостоянии. "Боруссии" предстоит игра на выбывание, и сейчас у нас есть небольшое преимущество. Мы прекрасно осознаем силу соперника и его качество. В последних матчах они не добрали очков, которые заслуживали", — рассказал главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич.

Молодой специалист отметил активность "Челси" на зимнем трансферном рынке. Терзич считает, что новички английской команды еще не успели интегрироваться в игру "синих". В первую очередь это касается Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

"У "Боруссии" есть шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы должны быть единым целым и поддерживать друг друга на поле", — объяснил Эдин Терзич.

У "Боруссии" под сомнением участие в матче основного голкипера Грегора Кобеля. Однако он поехал в Лондон. Не исключено, что вратарь все же сможет появиться на поле. Дониэлл Мален уже тренируется с командой, он попал в заявку на игру.

Напомним, украинский боксер Александр Усик планирует изменить свою стратегию по бою с британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне.