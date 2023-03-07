Мудрик не допоможе Челсі обіграти Боруссію — заява Едіна Терзича

Дортмундці розраховують вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер дортмундської "Боруссії" Едін Терзич налаштовує свою команду на перемогу над лондонським "Челсі" у поєдинку у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів.

Перший матч німецька команда виграла вдома з рахунком 1:0, нагадує Kicker.

Дортмундська "Боруссія" у 2023 році виграла всі свої матчі не лише у Бундеслізі, а й у Лізі чемпіонів. А лондонський "Челсі" минулими вихідними здобув першу перемогу за довгий час.

"Боруссія" не боїться Мудрика

Той матч Михайло Мудрик провів на лаві запасних. Ймовірно, що він з'явиться на полі з перших хвилин домашнього поєдинку проти суперника з Німеччини. У цій зустрічі "синім" потрібна перемога з різницею у два голи.

"Не думаю, що вибір схеми стане визначальним чинником у цьому протистоянні. "Боруссії" чекає гра на вибуття, і зараз у нас є невелика перевага. Ми чудово усвідомлюємо силу суперника та його якість. В останніх матчах вони не добрали очок, які заслуговували", — розповів головний тренер "Боруссії" Едін Терзич.

Молодий фахівець наголосив на активності "Челсі" на зимовому трансферному ринку. Терзич вважає, що новачки англійської команди ще не встигли інтегруватися у гру "синіх". Насамперед це стосується Михайла Мудрика та Енцо Фернандеса.

"У "Боруссії" є шанс вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ми маємо бути єдиним цілим і підтримувати один одного на полі", — пояснив Едін Терзич.

У "Боруссії" під сумнівом участь у матчі основного голкіпера Грегора Кобеля. Однак він поїхав до Лондона. Не виключено, що воротар все ж таки зможе з'явитися на полі. Доніелл Мален вже тренується з командою, він потрапив у заявку на гру.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик планує змінити свою стратегію щодо бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Попередньо повідомлялося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 29 квітня у Лондоні.