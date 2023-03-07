Зинченко и Арсенал могут оштрафовать из-за матча с Борнмутом

Зинченко и "Арсенал" ждут неприятности: в Англии изучают конец матча с "Борнмутом"
Футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
Футбольных чиновников не устроила манера празднования голов игроками Микеля Артеты, сообщает Goal.
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В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" продемонстрировал чемпионские амбиции и вырвал победу у "Борнмута" на последних секундах матча. "Канониры" уступили со счетом 0:2 в Лондоне, но незадолго до финального свистка Александр Зинченко заработал угловой, после розыгрыша которого Рис Нельсон забил третий мяч "Арсенала" в матче.
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Такая драматическая развязка вызвала очень бурную радость футболистов лондонской команды. К празднованию присоединились запасные игроки и члены тренерского штаба. Они выбежали на поле, однако это запрещено правилами.
Главный арбитр матча Крис Кавана включил этот эпизод в отчет о матче. Английское футбольное руководство проведет соответствующее расследование. При этом "Арсенал" еще не получил от FA просьб о комментариях по эпизоду. Однако по итогам инцидента клуб может быть оштрафован.
После 26 туров в английской Премьер-лиге "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять очков в турнирной таблице.
Напомним, известный боксер Александр Усик рассказал правду о войне в Украине и обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи.