Зинченко и Арсенал могут оштрафовать из-за матча с Борнмутом

"Канониры" слишком бурно праздновали важную победу

Футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

Футбольных чиновников не устроила манера празднования голов игроками Микеля Артеты, сообщает Goal.

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" продемонстрировал чемпионские амбиции и вырвал победу у "Борнмута" на последних секундах матча. "Канониры" уступили со счетом 0:2 в Лондоне, но незадолго до финального свистка Александр Зинченко заработал угловой, после розыгрыша которого Рис Нельсон забил третий мяч "Арсенала" в матче.

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Такая драматическая развязка вызвала очень бурную радость футболистов лондонской команды. К празднованию присоединились запасные игроки и члены тренерского штаба. Они выбежали на поле, однако это запрещено правилами.

Главный арбитр матча Крис Кавана включил этот эпизод в отчет о матче. Английское футбольное руководство проведет соответствующее расследование. При этом "Арсенал" еще не получил от FA просьб о комментариях по эпизоду. Однако по итогам инцидента клуб может быть оштрафован.

После 26 туров в английской Премьер-лиге "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять очков в турнирной таблице.

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