Александр Зинченко и Арсенал побеждают Борнмут

Лидер АПЛ одержал тяжелую волевую победу

Борьба за чемпионство в АПЛ продолжается. "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" и приблизился вплотную к "Арсеналу". Дальше свой ход должен был сделать Артета, но это удалось только благодаря тяжелому камбеку.

О сложной победе "канониров" и вкладе Александра Зинченко в материале Новини.LIVE

В начале команды чуть не побили рекорд. Гости быстро разыграли мяч, довели его до штрафной и Биллинг завершил атаку на 10-й секунде. Этот гол стал вторым самым быстрым в истории АПЛ. Но до достижения 2019 года Шейна Лонга из "Саутгемптона" не получили.

В начале второго тайма гости еще неожиданно увеличили преимущество. После подачи с углового Сенеси замкнул пас Ротвелла.

Отыграться лонлонцы успели довольно быстро. На 62 минуте после углового с правого фланга, с которого Смит-Роу с отскока повернул мяч во вратарскую, первым на мяче оказался Парти. Еще через несколько минут подачу с левого фланга от Нельсона на дальней стойке ударом взлета завершил Уайт.

Zinny is all of us ❤️ pic.twitter.com/59fp9d5J1O — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023

Оформить волевую победу "Арсенал" сумел на 90+7 минут. Канониры заработали угловой после которого забил Нельсон. Александр Зинченко за этот матч от WhoScored получил отметку 7,6.

Подопечные Артеты одержали четвертую победу подряд, и дальше их ждет "Фулгэм" в гостях и два матча против "Спортинга" в Лиге Европы. "Борнмут" на следующей неделе сыграет против "Ливерпуля" - может тогда сможет дебютировать Забарный.

Очередной день 16-го тура УПЛ принес сразу сенсацию в виде поражения киевского "Динамо" дома от "Ингульца", а также 2 результата, где также предсказать было трудно. Лидер "Днепр-1" не сумел победить на выезде команду зоны еврокубков "Александрию", а аутсайдер "Черноморец" одолел в Ровно середняка "Верес".

В рамках первого полуфинала Кубка Испании состоялось уже третье "Эль Классико" в сезоне 2022/2023. Команда Хави снова обыграла подопечных Карло Анчелотти. Это вторая подряд победа "Барселоны" над "Реалом".