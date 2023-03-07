Зінченко та Арсенал можуть оштрафувати через матч із Борнмутом

"Каноніри" надто бурхливо святкували важливу перемогу

Футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

Футбольних чиновників не влаштувала манера святкування голів гравцями Мікеля Артети, повідомляє Goal.

У поєдинку 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" продемонстрував чемпіонські амбіції та вирвав перемогу у "Борнмута" на останніх секундах матчу. "Каноніри" поступилися з рахунком 0:2 у Лондоні, але незадовго до фінального свистка Олександр Зінченко заробив кутовий, після розіграшу якого Рис Нельсон забив третій м'яч "Арсеналу" у матчі.

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Така драматична розв'язка викликала бурхливу радість футболістів лондонської команди. До святкування приєдналися запасні гравці та члени тренерського штабу. Вони вибігли на поле, проте це заборонено правилами.

Головний арбітр матчу Кріс Кавана включив цей епізод до звіту про матч. Англійське футбольне керівництво проведе відповідне розслідування. При цьому "Арсенал" ще не отримав від FA прохань про коментарі щодо епізоду. Проте за підсумками інциденту клуб може бути оштрафований.

Після 26 турів в англійській Прем'єр-лізі "Арсенал" випереджає "Манчестер Сіті" на п'ять очок у турнірній таблиці.

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