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"Челси" прошел "Боруссию" на пути к 1/4 ЛЧ: чем запомнился Мудрик

8 марта 2023 00:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси удивил Боруссию в ответном матче 1/8 ЛЧ
Дортмундцы выиграли первый матч, но их ждал сложный поединок в Лондоне
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Челси" принял на "Стэмфорд Бридж" дортмундскую "Боруссию". Английскую команду в этом поединке устраивала только победа. 

Первая встреча завершилась победой "Боруссии" в Дортмунде со счетом 1:0, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Дортмундцы еще не теряли очки в этом календарном году. Команда Эдина Терзича раз за разом побеждала соперников во всех турнирах, в которых участвует. А вот у "Челси" противоположная ситуация. За два последних месяца "синие" выиграли только у "Кристал Пэлас" и "Лидса" в английской Премьер-лиге. Причем вторая победа была одержана на прошлых выходных. 

"Челси" — "Боруссия" — 2:0 (1:0)

Голы: Стерлинг, 43; Хаверц, 52 

"Челси": Кепа Аррисабалага — Фофана, Кулибали, Кукурелья — Джеймс, Ковачич (капитан) (Пулишич, 82), Фернандес (Закария, 87), Чилуэлл — Стерлинг (Лофтус-Чик, 83), Хаверц, Жоау Феликс (Галлахер, 66).

Тренер: Грэм Поттер. 

"Боруссия" Дортмунд: Майер — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Эмре Джан — Брандт, Беллингем, Салих (Байно-Гиттенс, 64), Ройс (капитан) — Алле (Мален, 76). 

Тренер: Эдин Терзич. 

Начало поединка задержали на десять минут из-за того, что болельщики "Боруссии" не успели добраться до стадиона. В это время Михаил Мудрик пытался поудобнее устроиться на скамейке запасных. Украинец снова не вышел в основном составе "Челси". 

Уже на второй минуте встречи хозяева поля провели быструю контратаку. Рахим Стерлинг выбежал к воротам соперника, но замешкался и упустил шанс пробить из выгодной позиции. 

Челси — Боруссия Дортмунд

Проблемы для "Боруссии" продолжились на четвертой минуте, когда получил травму один из лидеров команды Юлиан Брандт. Хавбек покинул поле, уступив место молодому и талантливому Джио Рейне. "Челси" продолжил "давить" на соперника. На восьмой минуте из убойной позиции промахнулся Кай Хаверц.

Болельщики "Боруссии" очень здорово поддерживали свою команду — создавалось впечатление, что дортмундцы играют дома. Песни, пиротехника — все шло в ход, англичан почти не было слышно. 

На 16-й минуте Марко Ройс чуть не забил со штрафного, но Кепа совершил умопомрачительный сэйв. "Челси" ответил в середине тайма. Хаверц пробил со средней дистанции. Мяч отскочил от газона, пролетел мимо голкипер, попал в штангу и отскочил в сторону. 

На 37-й минуте Стерлинг снова вышел на ударную позицию, но Майер спас "Боруссию". В итоге мяч оказался у Хаверца. Кай пробил в пустой угол ворот, забил, но гол не засчитали из-за офсайда. Конец тайма оказался за хозяевами поля. На 43-й минуте Чилуэлл нашел передачей Стерлинга в штрафной "Боруссии". Рахим обыграл Ройса и точно пробил по центру, 1:0!

В начале второго тайма "Челси" получил право на пенальти после того, как Вольф сыграл рукой в своей штрафной. Хаверц "с точки" пробил в штангу. Но рефери попросил снова исполнить одиннадцатиметровый из-за того, что игроки "Боруссии" вбежали во вратарскую до свистка. Хаверц пробил в тот же угол, но уже точно, 2:0. На 73-й минуте "Челси" снова забил усилиями Галлахера, но гол не засчитали из-за офсайда у Стерлинга. Но и двух мячей вполне хватило для комфортной победы и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

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