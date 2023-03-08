Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Три причины, почему "ПСЖ" не может выиграть еврокубок arrow

Три причины, почему "ПСЖ" не может выиграть еврокубок

8 марта 2023 17:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почему ПСЖ не удается выиграть Лигу чемпионов — три причины
Парижане снова оказались на грани вылета из Лиги чемпионов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов немецкая "Бавария" примет французский "ПСЖ". Команда Кристофа Галтье оказалась на грани вылета из еврокубков. Это будет очередное фиаско в истории клуба, который своей главной задачей декларирует победу в Лиге чемпионов. 

Почему "ПСЖ" не удается выиграть ЛЧ? Существует много причин, разбираем основные их них в специальном материале Новини.LIVE

Читайте также:

Первые серьезные инвестиции пришли в "ПСЖ" еще в 2009-м году, а два всего два сезона спустя фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций французского клуба. С тех пор парижане стали гегемоном местного футбола. Не безусловным лидером, поскольку периодически "Лиллю" или "Монако" удается отобрать титул у столичных футболистов. Однако "ПСЖ" — реальная сила как во Франции, так и в европейском футболе. 

При этом главная цель, которой является победа в Лиге чемпионов, пока не достигнута. Клуб тратит сотни миллионов евро на трансферном рынке, приглашает одного тренера за другим, но это не приносит результат. 

В сезоне 2022/2023 "ПСЖ" проиграл первый домашний матч 1/8 "Баварии" со счетом 0:1. Ответный поединок в Мюнхене не сулит французам ничего хорошего. Но им не привыкать вылетать из Лиги чемпионов в 1/8. 

  • Сезон 2012/2013 — четвертьфинал
  • Сезон 2013/2014 — четвертьфинал
  • Сезон 2014/2015 — четвертьфинал
  • Сезон 2015/2016 — четвертьфинал
  • Сезон 2016/2017 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2017/2018 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2018/2019 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2019/2020 — финал
  • Сезон 2020/2021 — полуфинал
  • Сезон 2021/2022 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2022/2023 — ?

Тренерская чехарда 

Управляющие "ПСЖ" люди не умеют ждать. И это не огульное умозаключение, ведь достаточно просто посмотреть на историю их отношений с тренерами. С момента покупки "ПСЖ" катарским фондом с командой работали Карло Анчелотти, Унаи Эмери, Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Кристоф Галтье. С каждым из них "ПСЖ" расставался после выдвинутых в адрес наставников претензий. 

Унаи Эмери

Любопытная детали: три тренера из этого списка после ухода из французского клуба выигрывали еврокубок. Анчелотти с "Реалом", Эмери с "Вильярреалом", а Тухель с "Челси". Может и Почеттино бы выиграл, но он после отставки решил побыть безработным. Близится увольнение и Кристофа Галтье. Это хороший знак для него. 

В "ПСЖ" трудно работать: звездный состав, амбиции, давление со стороны очень нетерпеливого руководства. Не удивительно, что ни один тренер не успел построить в Париже свой проект. 

Конфликты футболистов

После появления в клубе больших денег покупки звездных футболистов стали носить массовый характер. У таких игроков часто тяжелый характер, эгоизм зашкаливает. Времени на то, чтобы наладить отношения между ними, "ПСЖ" тренерскому штабу не дает. Возникает эффект "пороховой бочки". 

Месси и Мбаппе

Свежий пример — конфликт Неймара, за которого клуб когда-то заплатил более 300 млн евро, с нынешним лидером "ПСЖ" Мбаппе. Килиан настаивает на продаже бразильца, за которого вступился Лео Месси. Будут ли игроки при таких раскладах биться друг за друга на футбольном поле? Вопрос риторический. 

Менталитет маленького клуба

Это не опечатка. Философия гранда формируется долго, не за один десяток лет. Может повезти с тренером или лидером клуба, как было у "Ноттингем Форест" и "Гамбурга", но это единичные случаи. В большинстве своем клубы долго идут к своему первому евротрофею, зарабатывая необходимый опыт. И "ПСЖ" свой путь пока не прошел. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута". 

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:37Кто возглавит "Челси" после увольнения Грэма Поттера

20:34 Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно

20:21 Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

20:15 Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение

Новина з фото

19:58 На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки

Эксклюзив

19:57Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE

19:54 Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии

19:52 Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов

Новина з відео

19:15 Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжают митинговать против принятия пророссийского закона

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з відео

17:34 Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН

Новина з відео

17:30 Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:21 В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар

Новина з відео

15:53 Зеленский встретился с генсеком ООН: детали

Новина з відео

15:30 В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Пироговская

Новина з відео

13:50 Добавил "перчинки" к собственной свадьбе: в Одесской области мужчина устроил стрельбу

Новина з відео

13:48 Участницы от Австрии на "Евровидении-2023" представили забавный клип

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Актуальное по теме

None 8 Март 20:36

Кто возглавит "Челси" после увольнения Грэма Поттера

None 8 Март 20:34

Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно

None 8 Март 20:21

Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны

None 8 Март 18:47

Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB