Почему ПСЖ не удается выиграть Лигу чемпионов — три причины

Парижане снова оказались на грани вылета из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов немецкая "Бавария" примет французский "ПСЖ". Команда Кристофа Галтье оказалась на грани вылета из еврокубков. Это будет очередное фиаско в истории клуба, который своей главной задачей декларирует победу в Лиге чемпионов.

Почему "ПСЖ" не удается выиграть ЛЧ? Существует много причин, разбираем основные их них в специальном материале Новини.LIVE.

Первые серьезные инвестиции пришли в "ПСЖ" еще в 2009-м году, а два всего два сезона спустя фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций французского клуба. С тех пор парижане стали гегемоном местного футбола. Не безусловным лидером, поскольку периодически "Лиллю" или "Монако" удается отобрать титул у столичных футболистов. Однако "ПСЖ" — реальная сила как во Франции, так и в европейском футболе.

При этом главная цель, которой является победа в Лиге чемпионов, пока не достигнута. Клуб тратит сотни миллионов евро на трансферном рынке, приглашает одного тренера за другим, но это не приносит результат.

В сезоне 2022/2023 "ПСЖ" проиграл первый домашний матч 1/8 "Баварии" со счетом 0:1. Ответный поединок в Мюнхене не сулит французам ничего хорошего. Но им не привыкать вылетать из Лиги чемпионов в 1/8.

Сезон 2012/2013 — четвертьфинал

Сезон 2013/2014 — четвертьфинал

Сезон 2014/2015 — четвертьфинал

Сезон 2015/2016 — четвертьфинал

Сезон 2016/2017 — 1/8 плей-офф

Сезон 2017/2018 — 1/8 плей-офф

Сезон 2018/2019 — 1/8 плей-офф

Сезон 2019/2020 — финал

Сезон 2020/2021 — полуфинал

Сезон 2021/2022 — 1/8 плей-офф

Сезон 2022/2023 — ?

Тренерская чехарда

Управляющие "ПСЖ" люди не умеют ждать. И это не огульное умозаключение, ведь достаточно просто посмотреть на историю их отношений с тренерами. С момента покупки "ПСЖ" катарским фондом с командой работали Карло Анчелотти, Унаи Эмери, Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Кристоф Галтье. С каждым из них "ПСЖ" расставался после выдвинутых в адрес наставников претензий.

Любопытная детали: три тренера из этого списка после ухода из французского клуба выигрывали еврокубок. Анчелотти с "Реалом", Эмери с "Вильярреалом", а Тухель с "Челси". Может и Почеттино бы выиграл, но он после отставки решил побыть безработным. Близится увольнение и Кристофа Галтье. Это хороший знак для него.

В "ПСЖ" трудно работать: звездный состав, амбиции, давление со стороны очень нетерпеливого руководства. Не удивительно, что ни один тренер не успел построить в Париже свой проект.

Конфликты футболистов

После появления в клубе больших денег покупки звездных футболистов стали носить массовый характер. У таких игроков часто тяжелый характер, эгоизм зашкаливает. Времени на то, чтобы наладить отношения между ними, "ПСЖ" тренерскому штабу не дает. Возникает эффект "пороховой бочки".

Свежий пример — конфликт Неймара, за которого клуб когда-то заплатил более 300 млн евро, с нынешним лидером "ПСЖ" Мбаппе. Килиан настаивает на продаже бразильца, за которого вступился Лео Месси. Будут ли игроки при таких раскладах биться друг за друга на футбольном поле? Вопрос риторический.

Менталитет маленького клуба

Это не опечатка. Философия гранда формируется долго, не за один десяток лет. Может повезти с тренером или лидером клуба, как было у "Ноттингем Форест" и "Гамбурга", но это единичные случаи. В большинстве своем клубы долго идут к своему первому евротрофею, зарабатывая необходимый опыт. И "ПСЖ" свой путь пока не прошел.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.