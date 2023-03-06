Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Між Мбаппе та Неймаром "пробігла кішка": чому сварка зірок може стати катастрофою для "ПСЖ" arrow

Між Мбаппе та Неймаром "пробігла кішка": чому сварка зірок може стати катастрофою для "ПСЖ"

6 березня 2023 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Конфлікт Мбаппе і Неймара — Луїс Суарес назвав причину
Скандал між двома зірками може вплинути на успіхи французького гранда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" може зіткнутися із серйозною проблемою через конфлікт двох зірок столичної команди.

Кіліан Мбаппе наполягає на продажі Неймара, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Уругвайський форвард Луїс Суарес наполягає на тому, що час, проведений парою разом із Неймаром у "Барселоні", є доказом того, що команда може існувати одночасно з трьома іменитими форвардами у складі.

Суарес, Неймар та Ліонель Мессі разом виграли требл у першому сезоні уругвайця на "Камп Ноу". Тріумф у Лізі чемпіонів 2015-го року, коли уругваєць та бразилець забили голи у фіналі, залишається останньою перемогою каталонського клубу того періоду.

Чи можуть зірки ужитися в одній команді?

Неймар і Мессі возз'єдналися на клубному рівні у 2021 році, і разом із Кіліаном Мбаппе вони стали частиною зіркової передньої лінії "ПСЖ". Однак справи в Лізі 1 не завжди йшли найкращим чином, попри те, що Мбаппе став найкращим бомбардиром столичної команди минулими вихідними.

"Для нас Мессі був найкращим у світі, а для мене Неймар був другим найкращим, і вони допомогли мені виграти "Золоту бутсу". Я завжди буду вдячний.

Це ще один доказ того, що три зірки разом можуть грати в одній команді для спільної перемоги, а не індивідуальних досягнень. І я думаю, що саме це дозволило нам потоваришувати", — розповів Луїс Суарес.

Мбаппе, Мессі та Неймар

Після переходу до "ПСЖ" Ліонеля Мессі столичний клуб виграв чемпіонат Франції, але виграв Лігу 1 у перший сезон Мессі з клубом, але програв у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Повторення на картах цього сезону, попри те, що Крістоф Галтьє замінив Маурісіо Почеттіно у землянці, а французькій стороні потрібно зробити те, що не зробила жодна команда цього сезону, щоб залишитися в Європі - перемогти мюнхенську Баварію на виїзді.

Було багато повідомлень про складні відносини між Неймаром та Кіліаном Мбаппе. За чутками, продаж бразильця опинився у списку вимог, які француз висунув керівництву клубу перед тим, як продовжити контракт із "ПСЖ". У серпні Серхіо Рамосу довелося рознімати двох футболістів, котрі не могли вирішити, кому бити пенальті.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" продовжує відчувати серйозні проблеми. Тренер команди Хаві Ернандес розповів про них в інтерв'ю.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:40 Ухилявся від сплати податків: заарештовано екскерівника нафтопереробної компанії

13:36 Активісти та медіа вимагають прозорості та доступ до публічної інформації: держреєстри досі закриті

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

13:31 ​​​​​​​Китай збільшує видатки на збройні сили до 225 млрд доларів на рік і посилює готовність армії

Новина з фото

13:30 У Бангладеш сталася масштабна пожежа у таборі для біженців: сотні будівель вигоріли дотла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:28 Прапори та книга з підписом Залужного за тисячі доларів: Жадан провів благодійний вечір у США

13:25 В Україні можуть оголосити цільову мобілізацію: що це та кого призиватимуть у першу чергу

13:23 Клієнти "Нової пошти" скаржаться на вартість кінцевої доставки посилок: що кажуть у компанії

13:19 Експерти спрогнозували, що буде з гривнею

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Новина з відео

11:37 "Мій товстун": Ріанна показала засмученого сина та пояснила, чому він плаче

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати й сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

Новина з відео

23:00 Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

Новина з відео

22:40 Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

Новина з відео

22:10 "Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф

Новина з відео

21:20 Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

Актуальне по темі

None 6 Березень 13:39

Ухилявся від сплати податків: заарештовано екскерівника нафтопереробної компанії

None 6 Березень 13:36

Активісти та медіа вимагають прозорості та доступ до публічної інформації: держреєстри досі закриті

None 6 Березень 13:40

Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

None 6 Березень 13:31

​​​​​​​Китай збільшує видатки на збройні сили до 225 млрд доларів на рік і посилює готовність армії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB