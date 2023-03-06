Конфлікт Мбаппе і Неймара — Луїс Суарес назвав причину

Між Мбаппе та Неймаром "пробігла кішка": чому сварка зірок може стати катастрофою для "ПСЖ"
Французький "ПСЖ" може зіткнутися із серйозною проблемою через конфлікт двох зірок столичної команди.
Кіліан Мбаппе наполягає на продажі Неймара, повідомляє Mirror.
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Уругвайський форвард Луїс Суарес наполягає на тому, що час, проведений парою разом із Неймаром у "Барселоні", є доказом того, що команда може існувати одночасно з трьома іменитими форвардами у складі.
Суарес, Неймар та Ліонель Мессі разом виграли требл у першому сезоні уругвайця на "Камп Ноу". Тріумф у Лізі чемпіонів 2015-го року, коли уругваєць та бразилець забили голи у фіналі, залишається останньою перемогою каталонського клубу того періоду.
Чи можуть зірки ужитися в одній команді?
Неймар і Мессі возз'єдналися на клубному рівні у 2021 році, і разом із Кіліаном Мбаппе вони стали частиною зіркової передньої лінії "ПСЖ". Однак справи в Лізі 1 не завжди йшли найкращим чином, попри те, що Мбаппе став найкращим бомбардиром столичної команди минулими вихідними.
"Для нас Мессі був найкращим у світі, а для мене Неймар був другим найкращим, і вони допомогли мені виграти "Золоту бутсу". Я завжди буду вдячний.
Це ще один доказ того, що три зірки разом можуть грати в одній команді для спільної перемоги, а не індивідуальних досягнень. І я думаю, що саме це дозволило нам потоваришувати", — розповів Луїс Суарес.
Після переходу до "ПСЖ" Ліонеля Мессі столичний клуб виграв чемпіонат Франції, але виграв Лігу 1 у перший сезон Мессі з клубом, але програв у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Повторення на картах цього сезону, попри те, що Крістоф Галтьє замінив Маурісіо Почеттіно у землянці, а французькій стороні потрібно зробити те, що не зробила жодна команда цього сезону, щоб залишитися в Європі - перемогти мюнхенську Баварію на виїзді.
Було багато повідомлень про складні відносини між Неймаром та Кіліаном Мбаппе. За чутками, продаж бразильця опинився у списку вимог, які француз висунув керівництву клубу перед тим, як продовжити контракт із "ПСЖ". У серпні Серхіо Рамосу довелося рознімати двох футболістів, котрі не могли вирішити, кому бити пенальті.
Нагадаємо, каталонська "Барселона" продовжує відчувати серйозні проблеми. Тренер команди Хаві Ернандес розповів про них в інтерв'ю.