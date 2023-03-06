Конфлікт Мбаппе і Неймара — Луїс Суарес назвав причину

Скандал між двома зірками може вплинути на успіхи французького гранда

Французький "ПСЖ" може зіткнутися із серйозною проблемою через конфлікт двох зірок столичної команди.

Кіліан Мбаппе наполягає на продажі Неймара, повідомляє Mirror.

Уругвайський форвард Луїс Суарес наполягає на тому, що час, проведений парою разом із Неймаром у "Барселоні", є доказом того, що команда може існувати одночасно з трьома іменитими форвардами у складі.

Суарес, Неймар та Ліонель Мессі разом виграли требл у першому сезоні уругвайця на "Камп Ноу". Тріумф у Лізі чемпіонів 2015-го року, коли уругваєць та бразилець забили голи у фіналі, залишається останньою перемогою каталонського клубу того періоду.

Чи можуть зірки ужитися в одній команді?

Неймар і Мессі возз'єдналися на клубному рівні у 2021 році, і разом із Кіліаном Мбаппе вони стали частиною зіркової передньої лінії "ПСЖ". Однак справи в Лізі 1 не завжди йшли найкращим чином, попри те, що Мбаппе став найкращим бомбардиром столичної команди минулими вихідними.

"Для нас Мессі був найкращим у світі, а для мене Неймар був другим найкращим, і вони допомогли мені виграти "Золоту бутсу". Я завжди буду вдячний.

Це ще один доказ того, що три зірки разом можуть грати в одній команді для спільної перемоги, а не індивідуальних досягнень. І я думаю, що саме це дозволило нам потоваришувати", — розповів Луїс Суарес.

Після переходу до "ПСЖ" Ліонеля Мессі столичний клуб виграв чемпіонат Франції, але виграв Лігу 1 у перший сезон Мессі з клубом, але програв у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Повторення на картах цього сезону, попри те, що Крістоф Галтьє замінив Маурісіо Почеттіно у землянці, а французькій стороні потрібно зробити те, що не зробила жодна команда цього сезону, щоб залишитися в Європі - перемогти мюнхенську Баварію на виїзді.

Було багато повідомлень про складні відносини між Неймаром та Кіліаном Мбаппе. За чутками, продаж бразильця опинився у списку вимог, які француз висунув керівництву клубу перед тим, як продовжити контракт із "ПСЖ". У серпні Серхіо Рамосу довелося рознімати двох футболістів, котрі не могли вирішити, кому бити пенальті.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" продовжує відчувати серйозні проблеми. Тренер команди Хаві Ернандес розповів про них в інтерв'ю.