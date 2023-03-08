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Три причини, чому "ПСЖ" не може виграти єврокубок

8 березня 2023 17:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чому ПСЖ не вдається виграти Лігу чемпіонів — три причини
Парижани знову опинилися на межі вильоту з Ліги чемпіонів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі-відповіді 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів німецька "Баварія" прийме французький "ПСЖ". Команда Крістофа Галтьє опинилася на межі вильоту з єврокубків. Це буде чергове фіаско в історії клубу, який своїм головним завданням декларує перемогу у Лізі чемпіонів.

Чому "ПСЖ" не вдається виграти ЛЧ? Існує багато причин, розбираємо основні з них у спеціальному матеріалі Новини.LIVE.

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Перші серйозні інвестиції прийшли в "ПСЖ" ще у 2009-му році, а два лише через два сезони фонд Qatar Sports Investments викупив 70% акцій французького клубу. З того часу парижани стали гегемоном місцевого футболу. Чи не безумовним лідером, оскільки періодично "Ліллю" або "Монако" вдається відібрати титул у столичних футболістів. Однак "ПСЖ" — реальна сила як у Франції, так і у європейському футболі.

При цьому головної мети, якою є перемога в Лізі чемпіонів, поки що не досягнуто. Клуб витрачає сотні мільйонів євро на трансферному ринку, запрошує одного тренера за іншим, але це не дає результату.

У сезоні 2022/2023 "ПСЖ" програв перший домашній матч 1/8 "Баварії" з рахунком 0:1. Поєдинок у відповідь у Мюнхені не обіцяє французам нічого доброго. Але їм не звикати вилітати з Ліги чемпіонів до 1/8.

  • Сезон 2012/2013 — чвертьфінал
  • Сезон 2013/2014 — чвертьфінал
  • Сезон 2014/2015 — чвертьфінал
  • Сезон 2015/2016 — чвертьфінал
  • Сезон 2016/2017 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2017/2018 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2018/2019 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2019/2020 — фінал
  • Сезон 2020/2021 — півфінал
  • Сезон 2021/2022 — 1/8 плей-офф
  • Сезон 2022/2023 — ?

Тренерська чехарда

Люди, які керують "ПСЖ", не вміють чекати. І це не огульний висновок, адже досить просто подивитися на історію їхніх стосунків із тренерами. З моменту купівлі "ПСЖ" катарським фондом з командою працювали Карло Анчелотті, Унаї Емері, Томас Тухель, Маурісіо Почеттіно та Крістоф Галтьє. З кожним із них "ПСЖ" розлучався після висунутих на адресу наставників претензій.

Унаї Емері

Цікава деталі: три тренери з цього списку після виходу з французького клубу вигравали єврокубок. Анчелотті з "Реалом", Емері з "Вільярреалом", а Тухель із "Челсі". Може й Почеттіно виграв би, але він після відставки вирішив побути безробітним. Наближається звільнення і Крістофа Галтьє. Це добрий знак для нього.

У "ПСЖ" важко працювати: зоряний склад, амбіції, тиск з боку нетерплячого керівництва. Не дивно, що жоден тренер не встиг збудувати у Парижі свій проєкт.

Конфлікти футболістів

Після появи в клубі великих грошей покупки зіркових футболістів стали мати масовий характер. У таких гравців часто важкий характер, егоїзм зашкалює. Часу на те, щоби налагодити стосунки між ними, "ПСЖ" тренерському штабу не дає. Виникає ефект "порохової бочки".

Мессі та Мбаппе

Свіжий приклад — конфлікт Неймара, за який клуб колись заплатив понад 300 млн євро, із нинішнім лідером "ПСЖ" Мбаппе. Кіліан наполягає на продажі бразильця, за якого заступився Лео Мессі. Чи будуть гравці за таких розкладів битися один за одного на футбольному полі? Питання риторичне.

Менталітет маленького клубу

Це не помилка. Філософія гранда формується довго, не один десяток років. Може пощастити з тренером чи лідером клубу, як було у "Ноттінгем Форест" та "Гамбурга", але це поодинокі випадки. Здебільшого клуби довго йдуть до свого першого євротрофею, заробляючи необхідний досвід. І "ПСЖ" свій шлях поки що не пройшов.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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