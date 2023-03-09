Тренер ПСЖ Крістоф Галтьє розповів, чи залишиться у клубі

Головний тренер "ПСЖ" розповів, чи залишиться у клубі
Головний тренер французького "ПСЖ" Крістоф Галтьє залишився незадоволений діями футболістів своєї команди у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Баварією".
Французький клуб поступився в Мюнхені з рахунком 0:2, а наставник парижан назвав один із пропущених м'ячів "дурним", повідомляє RMC Sport.
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"ПСЖ" другий сезон поспіль вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 плей-офф. Парижани поступилися "Баварії" в обох матчах із загальним рахунком 0:3.
🔴 COME ON 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 🔵 #FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/FcoNBbyf3A- Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 8, 2023
У першому таймі поєдинку у відповідь у французької команди були шанси забити німцям. Особливо варто виділити помилку Зоммера, після якої Де Лігт виніс м'яч із лінії воріт "Баварії".
Французький клуб провалив матч
"ПСЖ" володів ініціативою, але не зумів витягти зі своєї переваги нічого корисного. Але ми грали на рівних із "Баварією", створювали моменти.
Ми не розуміли, як забити, коли володіли ініціативою. Ми провели хороший перший тайм, створювали моменти. Нам вдавалося грати з суперником на рівних, створювати хороші моменти.
Але у другому таймі ми пропустили якийсь дурний гол. На такому рівні слід грати уважніше", — розповів Крістоф Галтьє.
❤️💙 Thanks to наші supporters who were in Munich. ❤️💙- Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 8, 2023
❤️💙 Thank you for your unconditional support. ❤️💙 pic.twitter.com/S9WDM5ugZK
Майбутнє головного тренера "ПСЖ"
Наставник "ПСЖ" запевнив, що йому було відомо про пресинг "Баварії". Французи намагалися протистояти цьому шляхом довгих передач.
"Ми розчаровані та роздратовані. Якби рахунок відкрили ми, гра пішла б по-іншому. На результат поєдинку вплинули й травми. Нам довелося замінити обох центральних захисників у ході цього протистояння.
Про моє майбутнє поки що рано говорити. Зрозуміло, воно залежить від спортивного керівництва, від президента. У клубу були великі надії на цей турнір", — пояснив Крістоф Галтьє.
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