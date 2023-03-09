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Главный тренер "ПСЖ" рассказал, останется ли в клубе

9 марта 2023 08:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер ПСЖ Кристоф Галтье рассказал, останется ли в клубе
У французской команды оказалось много травмированных футболистов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье остался недоволен действиями футболистов своей команды в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией". 

Французский клуб уступил в Мюнхене со счетом 0:2, а наставник парижан назвал один из пропущенных мячей "глупым", сообщает RMC Sport

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"ПСЖ" второй сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 плей-офф. Парижане уступили "Баварии" в обоих матчах с общим счетом 0:3. 

В первом тайме ответного поединка у французской команды были шансы забить немцам. Особенно стоит выделить ошибку Зоммера, после которой Де Лигт вынес мяч с линии ворот "Баварии". 

Французский клуб провалил матч

"ПСЖ" владел инициативой, но не сумел извлечь из своего преимущества ничего полезного. Но мы играли на равных с "Баварией", создавали моменты. 

"Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.

Но во втором тайме мы пропустили какой-то глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее", — рассказал Кристоф Галтье. 

Будущее главного тренера "ПСЖ"

Наставник "ПСЖ" заверил, что ему было известно о прессинге "Баварии". Французы пытались противостоять этому за счет длинных передач.

"Мы разочарованы и раздражены. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому. На исход поединка повлияли и травмы. Нам пришлось заменить обоих центральных защитников по ходу этого противостояния. 

О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента. У клуба были большие надежды на этот турнир", — объяснил Кристоф Галтье. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута". 

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.

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