Тренер ПСЖ Кристоф Галтье рассказал, останется ли в клубе

Главный тренер "ПСЖ" рассказал, останется ли в клубе
Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье остался недоволен действиями футболистов своей команды в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией".
Французский клуб уступил в Мюнхене со счетом 0:2, а наставник парижан назвал один из пропущенных мячей "глупым", сообщает RMC Sport.
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"ПСЖ" второй сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 плей-офф. Парижане уступили "Баварии" в обоих матчах с общим счетом 0:3.
🔴 COME ON 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 🔵#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/FcoNBbyf3A— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 8, 2023
В первом тайме ответного поединка у французской команды были шансы забить немцам. Особенно стоит выделить ошибку Зоммера, после которой Де Лигт вынес мяч с линии ворот "Баварии".
Французский клуб провалил матч
"ПСЖ" владел инициативой, но не сумел извлечь из своего преимущества ничего полезного. Но мы играли на равных с "Баварией", создавали моменты.
"Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.
Но во втором тайме мы пропустили какой-то глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее", — рассказал Кристоф Галтье.
❤️💙 Thanks to our supporters who were in Munich. ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 8, 2023
❤️💙 Thank you for your unconditional support. ❤️💙 pic.twitter.com/S9WDM5ugZK
Будущее главного тренера "ПСЖ"
Наставник "ПСЖ" заверил, что ему было известно о прессинге "Баварии". Французы пытались противостоять этому за счет длинных передач.
"Мы разочарованы и раздражены. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому. На исход поединка повлияли и травмы. Нам пришлось заменить обоих центральных защитников по ходу этого противостояния.
О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента. У клуба были большие надежды на этот турнир", — объяснил Кристоф Галтье.
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