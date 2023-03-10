Марокко замінить Україну в заявці на ЧС-2030
Після того, як Україна торік подала заявку на проведення Мундіалю 2030 разом з футбольними федераціями Іспанії та Португалії, нашу країну в цій заявці може змінити Марокко. Серед причин називають продовження повномасштабної війни та розслідування щодо президента УАФ Андрія Павелка.
Про це повідомляє The Athletic.
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Вся річ у тому, що війна проти росії продовжується й у сторін є сумніви з приводу того, чи зможе українська сторона підготуватися до прийому матчів групового етапу.
Крім того, не додає плюсів заявці України також ситуація з очільником українського футболу Андрієм Павелком, якого звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей.
Марокко вважається дуже гідною заміною, адже країна неодноразово боролася за проведення ЧС самостійно, а в поєднанні з Іспанією та Португалією міжконтинентальна заявка стане однозначним фаворитом.
Країна знаходиться набагато ближче до Іспанії, а спільна заявка країн Європи та Африки матиме більше шансів на перемогу у голосуванні. Марокканці п'ять разів невдало намагалися здобути право провести ЧС у минулому.
Також очікується, що боротимуться за проведення турніру ще дві групові заявки: Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, а також Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі.
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