Чи зустрінуться Усик та Ф'юрі

Усик зустрінеться з Дюбуа, Ф’юрі дав задню не через гроші
У довгому серіалі під назвою "Бій Усика та Ф’юрі" сплили нові подробиці — все йде до того, що боксери таки не зустрінуться. Уніфікаційний бій між володарями всіх титулів хевівейту став малоймовірним й скоріш за все українського боксера очікує захист проти Дюбуа.
Заявив промоутер Усика Олександр Красюк.
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За словами Красюка, вони поки що не перейшли на Дюбуа, адже ще є трохи часу, щоб переконати Ф'юрі прийняти бій з Усиком.
"Все вирішиться найближчими днями. Як тільки ми отримаємо офіційне рішення від Ф'юрі про те, що бою не буде, тоді відразу ж розпочнемо переговори з обов'язковим претендентом. Поки що ми не маємо такої інформації", — каже промоутер
На бій з Усиком претендують британці Деніел Дюбуа (WBA) та Джо Джойс (WBO), а також Філіп Хргович (IBF) із Хорватії. Першим у черзі йде Дюбуа. Цікаво, що як і Ф'юрі й Джойс, Деніел співпрацює з промоутером Френком Уорреном.
"Схоже, тепер Усика чекає на бій з Дюбуа. Що я можу сказати? Потрібно з цим упокоритися. Вважаю, що це не найгірший варіант для Британії, адже Деніел — англієць. Та й Усік уже добре знайомий британським уболівальникам, бо провів тут не один поєдинок. Дюбуа спробує відібрати три титули в Усіка. Так що це все ж таки більше, ніж рядовий бій у хевівейті. Але, само собою, ця подія не виглядає настільки ж потужно, як би бився Усик vs Фьюрі. Це великий бій, але менший", — розмірковує Красюк.
Нагадаємо, що британець "дав задню" у переговорах, ставлячи нереальні умови у розподіленні бюджету 60 на 40, на які українець спочатку був не готовий погодитися. Але навіть коли сторона українця пішла на зустріч, Ф’юрі почав шукати нові причини, щоб не виходити в ринг.
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