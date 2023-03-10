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Усик встретится с Дюбуа, Фьюри дал заднюю не из-за денег

10 марта 2023 09:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Встретятся ли Усик и Фьюри
Похоже, британский боксер просто боится украинца.
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В длинном сериале под названием "Бой Усика и Фьюри" прошли новые подробности — все идет к тому, что боксеры таки не встретятся. Унификационное сражение между обладателями всех титулов хевивейта стало маловероятным и, скорее всего, украинского боксера ожидает защита против Дюбуа.

Заявил промоутер Усика Александр Красюк.

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По словам Красюка, они пока не перешли на Дюбуа, ведь есть еще немного времени, чтобы убедить Фьюри принять бой с Усиком.

"Все решится в ближайшие дни. Как только мы получим официальное решение от Фьюри о том, что боя не будет, тогда сразу же начнем переговоры с обязательным претендентом. Пока что у нас нет такой информации", говорит промоутер.

На бой с Усиком претендуют британцы Дэниел Дюбуа (WBA) и Джо Джойс (WBO), а также Филипп Хргович (IBF) из Хорватии. Первым в очереди идет Дюбуа. Интересно, что как и Фьюри и Джойс, Дэниел сотрудничает с промоутером Фрэнком Уорреном.

дюбуа

"Похоже, теперь Усика ждет бой с Дюбуа. Что я могу сказать? Нужно с этим смириться. Считаю, что это не самый плохой вариант для Британии, ведь Дэниел — англичанин. Да и Усик уже хорошо знаком британским болельщикам, потому что провел здесь не один поединок Дюбуа попытается отобрать три титула у Усика Так что это все же больше, чем рядовой бой в хевивейте. Но, само собой, это событие не выглядит столь же мощно, как бился Усик vs Фьюри", — размышляет Красюк.

Напомним, что британец "дал заднюю" в переговорах, ставя нереальные условия в распределении бюджета 60 на 40, на которые украинец изначально не готов был согласиться. Но даже когда сторона украинца пошла на встречу, Фьюри стал искать новые причины, чтобы не выходить в ринг.

Нехватка основных игроков, тяжелая дорога и разбитые надежды букмекеров, считавшихся фаворитами гостей. Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов после ничьей с нидерландским "Фейеноордом" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

 

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