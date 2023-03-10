Встретятся ли Усик и Фьюри

Похоже, британский боксер просто боится украинца.

В длинном сериале под названием "Бой Усика и Фьюри" прошли новые подробности — все идет к тому, что боксеры таки не встретятся. Унификационное сражение между обладателями всех титулов хевивейта стало маловероятным и, скорее всего, украинского боксера ожидает защита против Дюбуа.

Заявил промоутер Усика Александр Красюк.

По словам Красюка, они пока не перешли на Дюбуа, ведь есть еще немного времени, чтобы убедить Фьюри принять бой с Усиком.

"Все решится в ближайшие дни. Как только мы получим официальное решение от Фьюри о том, что боя не будет, тогда сразу же начнем переговоры с обязательным претендентом. Пока что у нас нет такой информации", — говорит промоутер.

На бой с Усиком претендуют британцы Дэниел Дюбуа (WBA) и Джо Джойс (WBO), а также Филипп Хргович (IBF) из Хорватии. Первым в очереди идет Дюбуа. Интересно, что как и Фьюри и Джойс, Дэниел сотрудничает с промоутером Фрэнком Уорреном.

"Похоже, теперь Усика ждет бой с Дюбуа. Что я могу сказать? Нужно с этим смириться. Считаю, что это не самый плохой вариант для Британии, ведь Дэниел — англичанин. Да и Усик уже хорошо знаком британским болельщикам, потому что провел здесь не один поединок Дюбуа попытается отобрать три титула у Усика Так что это все же больше, чем рядовой бой в хевивейте. Но, само собой, это событие не выглядит столь же мощно, как бился Усик vs Фьюри", — размышляет Красюк.

Напомним, что британец "дал заднюю" в переговорах, ставя нереальные условия в распределении бюджета 60 на 40, на которые украинец изначально не готов был согласиться. Но даже когда сторона украинца пошла на встречу, Фьюри стал искать новые причины, чтобы не выходить в ринг.

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