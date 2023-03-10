Встретятся ли Усик и Фьюри

Усик встретится с Дюбуа, Фьюри дал заднюю не из-за денег
В длинном сериале под названием "Бой Усика и Фьюри" прошли новые подробности — все идет к тому, что боксеры таки не встретятся. Унификационное сражение между обладателями всех титулов хевивейта стало маловероятным и, скорее всего, украинского боксера ожидает защита против Дюбуа.
Заявил промоутер Усика Александр Красюк.
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По словам Красюка, они пока не перешли на Дюбуа, ведь есть еще немного времени, чтобы убедить Фьюри принять бой с Усиком.
"Все решится в ближайшие дни. Как только мы получим официальное решение от Фьюри о том, что боя не будет, тогда сразу же начнем переговоры с обязательным претендентом. Пока что у нас нет такой информации", — говорит промоутер.
На бой с Усиком претендуют британцы Дэниел Дюбуа (WBA) и Джо Джойс (WBO), а также Филипп Хргович (IBF) из Хорватии. Первым в очереди идет Дюбуа. Интересно, что как и Фьюри и Джойс, Дэниел сотрудничает с промоутером Фрэнком Уорреном.
"Похоже, теперь Усика ждет бой с Дюбуа. Что я могу сказать? Нужно с этим смириться. Считаю, что это не самый плохой вариант для Британии, ведь Дэниел — англичанин. Да и Усик уже хорошо знаком британским болельщикам, потому что провел здесь не один поединок Дюбуа попытается отобрать три титула у Усика Так что это все же больше, чем рядовой бой в хевивейте. Но, само собой, это событие не выглядит столь же мощно, как бился Усик vs Фьюри", — размышляет Красюк.
Напомним, что британец "дал заднюю" в переговорах, ставя нереальные условия в распределении бюджета 60 на 40, на которые украинец изначально не готов был согласиться. Но даже когда сторона украинца пошла на встречу, Фьюри стал искать новые причины, чтобы не выходить в ринг.
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