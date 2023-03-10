Домашнє відео Девіда та Вікторії Бекхем на кухні побило всі рекорди

За 2 тижні відео зібрало майже 3,5 млн переглядів в Інстаграмі

Не дивлячись на те, що Девід Бекхем вже давно завершив кар’єру, відео за його участі досі потрапляють в різні ТОП-рейтинги. Щоправда, вже не на футбольному полі, а в нестандартних для нього умовах.

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Все почалось з того, що 23-річний британський фотограф Бруклін Бекхем ще на масляницю поділився у своєму Instagram-акаунті уповільненим відео, в якому він перевертає свій млинець, і просить свого батька зробити те саме з "закритими очима".

Його батько, колишня легенда "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем, швидко відповів і похвалив роботу сина.

"Я не зміг би зробити це з відкритими очима. Виглядає як добрий млинець", – написав Девід.

Але розірвало мережу інше відео, яке продовжує збирати перегляди й скоро перетне позначку у 3,5 млн. Причина скоріш за все у реакції дружини Вікторії Бекхем на прийом Девідом млинця на груді, як у футбольній молодості.

Їй було водночас радісно за талановитого чоловіка і чомусь сумно. Напевно, тому, що Вікторія вже багато років дотримується суворої дієти. І, як раніше розповідала дизайнерка, нічого, крім риби та салатів, вона не їсть.

У ролику, який Девід застиг у фотоблозі, на його тлі з млинцями стоїть сумна дружина. І ця реакція Вікторії дуже порадувала фанів. "Говорю ж тобі, я все ще можу!" – підписав відео Бекхем.

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