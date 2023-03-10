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Домашнє відео Девіда та Вікторії Бекхем на кухні побило всі рекорди

10 березня 2023 18:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Домашнє відео Девіда та Вікторії Бекхем на кухні побило всі рекорди
За 2 тижні відео зібрало майже 3,5 млн переглядів в Інстаграмі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Не дивлячись на те, що Девід Бекхем вже давно завершив кар’єру, відео за його участі досі потрапляють в різні ТОП-рейтинги. Щоправда, вже не на футбольному полі, а в нестандартних для нього умовах.

Нове досягнення родини Бекхемів в матеріалі Новини.LIVE

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Все почалось з того, що 23-річний британський фотограф Бруклін Бекхем ще на масляницю поділився у своєму Instagram-акаунті уповільненим відео, в якому він перевертає свій млинець, і просить свого батька зробити те саме з "закритими очима".

Його батько, колишня легенда "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем, швидко відповів і похвалив роботу сина. 

"Я не зміг би зробити це з відкритими очима. Виглядає як добрий млинець", – написав Девід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

Але розірвало мережу інше відео, яке продовжує збирати перегляди й скоро перетне позначку у 3,5 млн. Причина скоріш за все у реакції дружини Вікторії Бекхем на прийом Девідом млинця на груді, як у футбольній молодості.

Їй було водночас радісно за талановитого чоловіка і чомусь сумно. Напевно, тому, що Вікторія вже багато років дотримується суворої дієти. І, як раніше розповідала дизайнерка, нічого, крім риби та салатів, вона не їсть.

У ролику, який Девід застиг у фотоблозі, на його тлі з млинцями стоїть сумна дружина. І ця реакція Вікторії дуже порадувала фанів. "Говорю ж тобі, я все ще можу!" – підписав відео Бекхем.

Зірковий форвард Кріштіану Роналду не зумів допомогти своїй команді "Аль-Наср" перемогти головного конкурента в боротьбі за чемпіонство у Саудівській Аравії. Натомість португальському футболісту влаштували "теплий" прийом фани "Аль-Іттіхад".

"Манчестер Юнайтед" зацікавився можливим придбанням нападника "Тоттенхема" Гаррі Кейна у літнє трансферне вікно. Однак цей перехід може виявитися занадто дорогим для клубу, якщо вони витратять більшу частину свого бюджету на Кейна. Крім того, "Шпори" сильно протистоятимуть цьому переходу.

Центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький після голу в УПЛ у ворота "Металіста 1925" відзначився також у матчі Ліги Європи, в якому "гірники" зіграли внічию із "Феєнордом" — 1:1. Він отримав найвищу оцінку від WhoScored — 7,4.

 

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