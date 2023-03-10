Болельщики признали украинца лучшим в составе "канониров" уже вдвое

Александр Зинченко стал лучшим игроком "Арсенала" в феврале по версии болельщиков. Украинец набрал 49% голосов, опередив Габриэла Магальяэса и Букайо Сака. Это уже второй месяц подряд, когда Зинченко получает звание лучшего игрока клуба.

Об этом сообщил официальный сайт лондонского "Арсенала".

Сам Зинченко в шутливой форме поблагодарил болельщиков, которые второй раз подряд признали его лучшим игроком месяца в лондонском клубе.

"Привет, друзья. Надеюсь у вас все хорошо. Спасибо вам, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока "Арсенала" месяца. Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что люди, которые голосуют за меня , не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до конца. Вперед, канониры" , - сказал Зинченко.

📥 (1) Новый message from your February Player of the Month pic.twitter.com/3ohe7KOEql — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

Через месяц Александр продемонстрировал отличную игру в защите и создав пять голевых моментов для своей команды. Самым незабываемым моментом стал его первый гол в Премьер-лиге, который он забил в матче против "Астон Виллы". Этот гол позволил "Арсеналу" вернуться в игру и в конце концов одержать победу.

Зинченко также проявил себя как надежный игрок в обороне, сделав 329 удачных передач. Благодаря его стойкости и упорству "Арсенал" смог сохранить лидерство в турнирной таблице.

Лондонский "Арсенал" не сумел победить в матче ⅛ финала Лиги Европы в Лиссабоне. Команда Артеты сыграла на выезде вничью со "Спортингом". Александр Зинченко появился в стартовом составе.

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